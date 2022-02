Der Goldpreis hängt derzeit an den Wasserstandsmeldungen aus der Ost-Ukraine. Nach dem steilen Anstieg in den vergangenen Wochen könnte ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Russland und den USA die Notiz wieder an ihren Ausgangspunkt zurückbefördern. Immerhin steigen jetzt die Aktien der großen Goldminer - dank starker Jahreszahlen!

Krieg oder Frieden oder etwas dazwischen?

Die Telefone der Diplomaten waren in den vergangenen Wochen auf Hochbetrieb geschaltet. Vermittlungsversuche, Beschwichtigungen und allerlei mehr stand da auf der Tagesordnung zwischen Paris, Berin, Kiew, Moskau und Washington. Am Ende kommt es eh darauf an, was Wladimir Putin und Joe Biden auskaspern, um es mal ganz flapsig auszudrücken. Beide brauchen politische Erfolge, denn der eine steht vor einer krachenden Niederlage im November bei den Zwischenwahlen, während der andere sein Volk trotz einer darbenden Wirtschaft bei Laune halten muss. Im Zweifel wird Russland die Gebiete in der Ostukraine als unabhängige Staaten einfach anerkennen (oder gar annektieren) und kein einziger Nato-Staat wird deshalb auch nur einen Soldaten dafür an irgendeine Front schicken. Ein offener Krieg wird derzeit wohl nur von Waffenhändlern und Rüstungskonzernen bzw. deren Lobbyisten herbeigesehnt. Die Lücken, die Afghanistan und der Irak hinterlassen haben, müssen schließlich gefüllt werden.

Goldpreis: Eine Funktion der Nachrichten aus der Ostukraine

Entsprechend fällt die Reaktion an den Finanzmärkten aus. Gold ist zu einem Spielball des Konflikts geworden und taugt einmal mehr als sicherer Hafen. Seit Ende Januar konnte die Notiz mehrere hartnäckige Widerstände durchbrechen ...

