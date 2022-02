Das Mobilitäts-Startup Tier Mobility bringt erste E-Bikes auf Berlins Straßen. Die ersten 400 Pedelecs sind schon verfügbar, weitere sollen folgen. Tier Mobility weitet sein Mobilitätsangebot aus. Nach dem Start mit Elektrotretrollern und E-Mopeds bietet das Unternehmen nun auch Pedelecs in Berlin zum Verleih an. Tier Mobility bringt E-Bikes nach Berlin Wie Tier Mobility ankündigt, soll die in Berlin angebotene E-Bike-Flotte zunächst 400 Modelle umfassen und in den kommenden Wochen auf insgesamt 1.500 aufgestockt werden. Damit ist Tier das ...

