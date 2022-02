Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 14.35 Uhr - Die Angst vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine lässt den Dax weiter abrutschen. Der Deutsche Leitindex büßt in der Spitze bis zu 2,8 Prozent auf 14.618 Punkte ein und fällt damit kurzzeitig auf den niedrigsten Stand seit rund elf Monaten. Aktuell notiert der Dax rund zwei Prozent im Minus.

