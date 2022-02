München (ots) -In THE CONTRACTOR kämpft Chris Pine ums Überleben: Als ehemaliger Elitesoldat schließt er sich einer paramilitärischen Organisation an und kommt einer gefährlichen Verschwörung auf die Spur. Der neue Thriller der John-Wick-Macher verspricht jede Menge Spannung und Action.Nachdem Special Forces Sergeant James Harper (Chris Pine) unfreiwillig aus der Armee entlassen wurde, ist er verschuldet und verzweifelt. Um weiter für seine Familie sorgen zu können, beschließt er, sich an der Seite seines besten Freundes (Ben Foster) und unter dem Kommando eines anderen Veteranen (Kiefer Sutherland) einer privaten Militärfirma anzuschließen. Seine erste, vermeintlich einfache Mission führt ihn nach Berlin, doch schnell merkt der Elitesoldat, dass er mitten in einer gefährlichen Verschwörung steckt und befindet sich quer durch Osteuropa auf der Flucht um sein Leben.Chris Pine ("Wonder Woman", "Star Trek"-Reihe) kämpft in dem Actionthriller THE CONTRACTOR ums Überleben! In weiteren Rollen sind Ben Foster ("Inferno", "Todeszug nach Yuma"), Eddie Marsan ("The Gentlemen", "Hobbs & Shaw") und Nina Hoss ("Phoenix", "Yella") zu sehen. Regie führte Tarik Saleh, dessen Film "Die Nile Hilton Affäre" den Großen Preis der Jury beim Sundance Festival erhielt. Als Produzenten fungierten die Action-Spezialisten Basil Iwanyk und Erica Lee, die auch für die Filme der "John Wick"-Reihe verantwortlich zeichneten.Pressekontakt:PUBLYC Germany GmbHVirginia Hüntemann und Astrid BuhrTel: +49 172 88 202 30Tel: +49 89 236849 12E-Mail: virginia.huentemann@publyc.comE-Mail: astrid.buhr@publyc.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5152516