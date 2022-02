Corona verliert seinen Schrecken. Die Öffnungsperspektiven heizen global die Reiselust an. In der derzeitigen Situation dürften vor allem die Buchungsplattformen zu den größten Gewinnern gehören. Denn sie sind in der Regel inzwischen auch erster Anlaufpunkt für alle Art von Reisen, Kurz-, Mittel- bis Fernstrecken. Das konnte beispielsweise auch Trivago mit seinen aktuellen Quartalszahlen untermauern. Nachdem man schon im dritten Quartal wieder den Sprung in die Gewinnzone erreicht hatte, konnte man dies deutlich ausbauen. Im vierten Quartal 2020 hatte die Plattform einen Nettoverlust von 8,6 Mio. € ausweisen müssen, im vierten Quartal 2021 schaffte man einen Gewinn von 15,2 Mio. €. Das war fast dreimal so viel wie im Vorquartal.



Allerdings gilt weiterhin: Die operative Erholung nimmt nur langsam Gestalt an. So blieb der Jahresumsatz mit gut 361 Mio. € noch leicht unter den Erwartungen. Dennoch zeigt die Aktie ein zunehmendes Aufwärtsmomentum und konnte in der Zwischenzeit auch schon den seit Juni 2021 bestehenden Abwärtstrend nach oben durchbrechen. Die vorerst größte technische Herausforderung ist allerdings der Break über die 3-Euro-Marke.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 07.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



