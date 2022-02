Bei einer Diskussion über die jüngsten Atomübungen mit seinem Sicherheitsrat am Montag warf der russische Präsident Wladimir Putin der Ukraine vor, die Minsker Friedensvereinbarungen nicht erfüllen zu wollen, so Rueters. Daraufhin sagte Putin, Russland solle erwägen, die Unabhängigkeit der beiden abtrünnigen Regionen in der Ostukraine anzuerkennen. ...

