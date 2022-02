HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2694 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht im Wiener Börse Plausch #80 über einen schiachen Börsetag, das Privileg von ATX TR, AT&S, Mayr-Melnhof & Frequentis, jung / alt / tot bzw. was beim Ableben eines wikifolio-Traders passiert, News zu Frequentis, Valneva , dazu Marco Falchetto und die Herren Demir in der Bankenszene. Erwähnt wird:Jung alt tot - was mich die Börse lehrte … https://boersenradio.at/page/podcast/2693/ Die Februar-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: ...

