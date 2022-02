Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind sieben neue Exchange Traded Funds von INVESCO über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Drei INVESCO-ETFs würden Anleger*innen Zugang zur Wertentwicklung des US-Aktienmarktes bieten. Der INVESCO MSCI USA UCITS ETF bilde 85 Prozent der US-Marktkapitalisierung ab, indem er in große und mittelgroße Unternehmen investiere. Der INVESCO S&P 500 Equal Weight UCITS ETF investiere in die 500 größten US-Unternehmen, wobei diese gleichgewichtet seien. Mit dem INVESCO EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF liege der Schwerpunkt auf den 100 größten Unternehmen, ohne Finanzunternehmen. ...

