Peking (ots/PRNewswire) -Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking haben den Wintersport "grundlegend verändert", sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, am Sonntag, wenige Stunden vor der Abschlussfeier der Spiele.Sie würde der Welt das Vermächtnis eines neuen globalen Wintersports hinterlassen, so Bach gegenüber der China Media Group (CMG)."Der Wintersport wird sich nach den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking grundlegend verändern, wenn sich mehr als 300 Millionen Chinesen für den Wintersport engagieren", sagte er."Das ist eine erstaunliche Zahl", fügte er hinzu.Nach Angaben des chinesischen Statistikamtes haben seit der erfolgreichen Bewerbung Pekings um die Spiele in 2015 mehr als 346 Millionen Chinesen an Wintersportaktivitäten teilgenommen, was zeigt, dass China seine Verpflichtung erfüllt hat."Olympische Spiele jenseits politischer Streitigkeiten"Bach wies darauf hin, dass die Spiele in einer Zeit "hoher politischer Spannungen" stattfanden, und sagte, der Erfolg der Spiele beweise, dass die Olympischen Spiele politische Auseinandersetzungen überwinden.Er sagte der CMG, was ihn an Peking 2022 am meisten beeindruckt hat, waren die Momente, in denen sich ukrainische und russische Athleten umarmten, in denen chinesische Athleten ihren amerikanischen Kollegen Anstecknadeln anboten, um ihre Gastfreundschaft zu zeigen, und in denen die Athleten den chinesischen Freiwilligen der Spiele applaudierten."Sie haben den olympischen Geist bewiesen", sagte er. "Sie waren Botschafter der Freundschaft, der Verständigung und des Friedens."CMG-Berichterstattung "beispielloser Erfolg"Der IOC-Chef lobte auch die Berichterstattung der CMG über die Spiele auf allen ihren Plattformen und bezeichnete sie als einen "beispiellosen Erfolg"Die CMG-Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele in Peking hatte nach den bis zum 17. Februar, drei Tage vor Ende der Spiele, verfügbaren Daten insgesamt über 48,4 Milliarden Aufrufe, eine Zahl, die höher ist als die Gesamtzahlen von Tokio 2020 (das wegen der Pandemie 2021 ausgetragen wird), die bei 47,9 Milliarden lagen.Das IOC schätze auch die Rolle, die die CMG bei der Förderung eines größeren Verständnisses für die Olympischen Spiele in der chinesischen Bevölkerung gespielt habe, sagte Bach."CMG hat es wirklich geschafft, die chinesische Bevölkerung für die Spiele zu begeistern", sagte er.Das IOC hat am Samstag den Olympischen Pokal an das chinesische Volk verliehen, um seine Unterstützung für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zu würdigen.https://news.cgtn.com/news/2022-02-20/Bach-Winter-sports-fundamentally-changed-after-Beijing-2022-17O86wL1qKc/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=f0U_5b9KQAY