Voller Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt startete der Deutsche Aktienindex in die neue Handelswoche. Das angekündigte Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Biden und seinem russischen Gegenüber Putin sorgte zum Start um 9 Uhr für Erleichterung und einen Auftritt der Schnäppchenjäger an der Frankfurter Börse. Das deutliche Plus im DAX von 200 Punkten war aber bereits zwei Stunden später schon wieder Geschichte, nachdem Moskau relativ deutlich die Sinnhaftigkeit eines solchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...