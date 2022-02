FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Stratec haben am Montag im späten Handel mit einem Kurssprung auf eine Kreisemeldung über einen möglichen Verkauf des Anteils von Unternehmensgründer Hermann Leistner an dem Diagnostik-Spezialisten reagiert. Die Papiere schlossen mit einem Plus von mehr als 10 Prozent bei 107 Euro. Kurz davor waren sie noch auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, prüft Leistner verschiedene strategische Optionen für Stratec, die auch einen Verkauf beinhalten könnten. Den Angaben zufolge haben Leistner und seine Familie vorläufige Kaufgebote von Finanzinvestoren für ihren 40,55-Prozent-Anteil an Stratec erhalten. Jeder Deal für Leistners Anteil könne ein Angebot für das gesamte Unternehmen auslösen, das einen Marktwert von 1,2 Milliarden Euro habe, hieß es weiter./edh/he