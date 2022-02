Deventer, 21. Februar 2022 - RoodMicrotec N.V., ein führendes unabhängiges Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen, gibt bekannt, dass es von Prime Capital Debt SCS, SICAV-FIS - Robus Recovery Sub-Fund ("Robus") darüber informiert wurde, dass Robus ein Gerichtsverfahren vor dem Landgericht Frankfurt am Main gegen die hundertprozentige Tochtergesellschaft RoodMicrotec GmbH eingeleitet hat.

Robus ist Inhaber der Rentenanleihe (Genussscheine) in Höhe von 1.994 TEUR, die die RoodMicrotec GmbH im Jahr 2010 ausgegeben hat. Robus behauptet, dass es Anspruch auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von 11,7% für die Jahre 2017, 2018 und H1-2021 hat. Darüber hinaus fordert Robus unter Berufung auf die Nichteinhaltung der Bedingungen der Rentenanleihe durch die RoodMicrotec GmbH die Rückzahlung des Nennbetrags der Rentenanleihe und macht die außerordentliche Kündigung dieser geltend. Die RoodMicrotec GmbH wurde von Robus darüber informiert, dass sich der in dem Verfahren geltend gemachte Gesamtbetrag auf 2.568 TEUR beläuft, der mit 11,7% Zinsen für den entsprechenden Zeitraum zu erhöhen ist.

Die RoodMicrotec GmbH bestreitet alle Vorwürfe und Ansprüche, dass irgendwelche Ausgleichszahlungen auf die Rentenanleihe fällig sind oder dass irgendwelche Gründe für eine außerordentliche Kündigung der Rentenanleihe vorliegen. Dementsprechend wird die RoodMicrotec GmbH das Gericht bitten, die Klage von Robus abzuweisen.

Wie am 18. Februar 2022 bekannt gegeben, hat RoodMicrotec GmbH einen vollständigen und endgültigen Vergleich für die ebenfalls von Robus gehaltene Rentenanleihe aus dem Jahr 2012 mit einem Nennwert von 500 TEUR erzielt. RoodMicrotec GmbH zahlt Robus einen Gesamtbetrag von 400 TEUR nominal, ohne Zinsen, in zwei gleichen Raten von je 200 TEUR nominal bis zum 28. Februar 2022 und 30. Juni 2022. Dieser endgültige Vergleich wurde vor dem Landgericht Hamburg geschlossen und von diesem bestätigt.

RoodMicrotec N.V. wird seine Aktionäre und andere Interessensgruppen über wesentliche Entwicklungen auf dem Laufenden halten und gegebenenfalls weitere Erklärungen abgeben.

