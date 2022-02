DJ Aktien Schweiz schwächer - "Leak" belastet Credit Suisse

ZÜRICH (Dow Jones)--Schwächer ist der schweizerische Aktienmarkt am Montag aus einem nervösen Handel gegangen. Angst vor einer weiteren Eskalation der Ukraine-Krise lastete auf der Stimmung. Hatte am Morgen noch die Hoffnung auf ein Treffen von US-Präsident Joe Biden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Kurse gestützt, so dämpfte im weiteren Tagesverlauf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow entsprechende Erwartungen. Demnach gibt es noch keine konkreten Pläne für ein Gipfelgespräch der beiden Präsidenten. Überdies hat die russische Armee nach eigenen Angaben fünf aus der Ukraine kommende "Saboteure" auf russischem Boden getötet. Aus den USA kamen derweil keine Impulse, denn die dortigen Börsen waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

Der SMI verlor 1 Prozent auf 11.892 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 37,32 (zuvor: 39,82) Millionen Aktien.

Neue schlechte Nachrichten gab es auch zur Credit Suisse. Verschiedenen Medien wurden Datensätze zugespielt, die belegen sollen, dass die Bank in der Vergangenheit Geschäfte unter anderem mit Autokraten und Staatschefs gemacht hat. Die Bank dementierte dies, für die Aktie ging es dennoch um 3,1 Prozent abwärts. Die Aktie der UBS verlor 2,6 Prozent.

Gegen die negative Tendenz gesucht war die als defensiv geltende Nestle-Aktie, die sich um 0,4 Prozent verbesserte. Auch Logitech (+0,4%) entzogen sich dem Verkaufsdruck.

Besser als der Markt hielten sich Sika (-0,3%). Hier hatten die Analysten von Morgan Stanley das Kursziel erhöht und die Einstufung Overweight bekräftigt.

February 21, 2022 11:47 ET (16:47 GMT)

