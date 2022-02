DJ XETRA-SCHLUSS/Ukraine-Krise schickt DAX unter 15.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit herben Verlusten in die Woche gestartet. Die Ukraine-Krise hat sich weiter verschärft. Die russische Armee hat nach eigenen Angaben fünf aus der Ukraine kommende "Saboteure" auf russischem Boden getötet. Zuvor hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gesagt, dass es keine konkreten Pläne für einen Gipfel zwischen Wladimir Putin und Joe Biden gebe. Die Nachricht über ein mögliches Gipfeltreffen der beiden Präsidenten hatte im frühen Handel die Notierungen noch gestützt.

Russlands Präsident Putin will noch am Montag über die Anerkennung der Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete in der Ostukraine entscheiden. Im Blick steht nun das geplante Treffen zwischen US-Außenminister Antony Blinken und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow im weiteren Wochenverlauf. Die US-Börsen blieben am Montag wegen eines Feiertags in den USA geschlossen. Der DAX verlor 2,1 Prozent auf 14.731 Punkte und schloss damit unter der wichtigen Unterstützung bei 14.816. Damit zeichnen sich weitere Verluste ab.

Kaum Unternehmensnachrichten zu Wochenbeginn

Unternehmensnachrichten waren zu Wochenbeginn rar. SAF Holland hielten sich gut und schlossen unverändert nach 2021er-Zahlen. Der Umsatz liege mit 1,25 Milliarden Euro leicht oberhalb der erwarteten 1,2 Milliarden, die EBIT-Marge habe mit 7,5 Prozent eine Punktlandung mit dem Konsens geliefert, hieß es im Handel. Leicht positiv sei zu werten, dass der Verschuldungsgrad deutlich gesenkt werden konnte.

Der Haushaltswarenhersteller Leifheit (+1,9%) ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Der Konzernumsatz stieg auf vorläufiger Basis um 6,1 Prozent auf 288,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die in TV- und Printkampagnen beworbenen Produkte der Marken Leifheit und Soehnle trugen wesentlich zum Umsatzwachstum bei. Die Gewinnprognose hat Leifheit am oberen Ende erreicht, wie das Unternehmen bereits am vergangenen Freitag mitgeteilt hatte.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.731,12 -2,1% -7,26% DAX-Future 14.730,00 -2,0% -6,97% XDAX 14.738,39 -2,2% -7,00% MDAX 32.331,24 -1,9% -7,95% TecDAX 3.155,67 -1,8% -19,50% SDAX 14.237,04 -2,1% -13,27% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,28 -36 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 1 39 0 4.360,7 78,1 87,5 MDAX 0 50 0 748,3 45,0 44,3 TecDAX 1 29 0 857,8 28,3 34,1 SDAX 8 61 1 222,3 13,6 11,2 ===

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2022 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.