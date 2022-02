DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen Washingtons Geburtstag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.985,71 -2,17% -7,27% Stoxx50 3.672,84 -1,12% -3,81% DAX 14.731,12 -2,07% -7,26% FTSE 7.484,33 -0,39% +1,75% CAC 6.788,34 -2,04% -5,10% DJIA 34.079,18 -0,68% -6,22% S&P-500 4.348,87 -0,72% -8,76% Nasdaq-Comp. 13.548,07 -1,23% -13,40% Nasdaq-100 14.009,54 -1,14% -14,16% Nikkei-225 26.910,87 -0,78% -6,53% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,23 -41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,28 91,07 +1,3% 1,21 +23,2% Brent/ICE 95,05 93,54 +1,6% 1,51 +22,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.895,74 1.895,40 +0,0% +0,34 +3,6% Silber (Spot) 23,86 23,93 -0,3% -0,07 +2,4% Platin (Spot) 1.074,91 1.076,51 -0,1% -1,60 +10,8% Kupfer-Future 4,50 4,52 -0,5% -0,02 +0,8%

Die Ölpreise zogen mit der jüngsten Zuspitzung der Ukraine-Krise deutlich an. Der Nickel-Preis markierte den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Russland ist ein wichtiger Lieferant sowohl von Öl als auch von Nickel. Im Fall von Sanktionen könnte der Export dieser Rohstoffe beeinträchtigt werden.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr schwach - Die weitere Verschärfung der Ukraine-Krise belastete zum Wochenauftakt die Börsen. Neben der Ukraine blieb die Inflation Topthema. Die deutschen Erzeugerpreise sind im Januar so stark gestiegen wie noch nie seit 1949. Im Zuge gelockerter Corona-Restriktionen hat sich das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im Februar überraschend stark beschleunigt, was zugleich aber für Preisauftrieb gesorgt hat. Unternehmensnachrichten waren rar. Für Faurecia ging es nach Zahlenvorlage in dem negativen Umfeld um 5,4 Prozent nach unten. Der Ausblick auf 2022 liege weitgehend im Rahmen der Marktschätzungen, so die Citi-Analysten. Der Umsatz habe 2021 die Erwartungen um 2 Prozent übertroffen, das operative Ergebnis um 1 Prozent. Etwas schwächer als erwartet sei der freie Cashflow ausgefallen. Exor verloren nach einem Vergleich mit den italienischen Steuerbehörden 4,5 Prozent. Nach Einschätzung von Equita hat der Vergleich eine Reduzierung des Net Asset Value von Exor von 3 Prozent zur Folge. Nach positiven Phase-3-Ergebnissen für den Wirkstoff Enhertu gegen Brustkrebs ging es für Astrazeneca um 4 Prozent nach oben. Credit Suisse verloren 3,1 Prozent. Verschiedenen Medien wurden diverse Datensätze über Kunden zugespielt, die zeigten, dass die Bank in der Vergangenheit Geschäfte unter anderem mit Autokraten und Staatschefs gemacht habe. Synairgen brachen um 84 Prozent ein, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass die Phase-3-Studie für die inhalative Behandlung von Covid-19 bestimmte Endpunkte nicht erreicht habe.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Uhr Fr, 18:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1343 +0,2% 1,1371 1,1322 -0,2% EUR/JPY 130,23 +0,0% 130,71 130,31 -0,5% EUR/CHF 1,0386 -0,4% 1,0460 1,0429 +0,1% EUR/GBP 0,8334 +0,1% 0,8346 0,8335 -0,8% USD/JPY 114,82 -0,1% 114,94 115,09 -0,3% GBP/USD 1,3610 +0,1% 1,3627 1,3585 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,3237 -0,0% 6,3269 6,3275 -0,5% Bitcoin BTC/USD 38.832,51 -0,1% 39.191,84 40.179,24 -16,0%

Der Dollar geriet am Montagmorgen zunächst etwas stärker unter Druck, als es hieß, die Präsidenten Russlands und der USA hätten sich auf ein Gipfeltreffen zur Ukraine-Krise geeinigt. Im weiteren Tagesverlauf milderte jedoch die weitere Zuspitzung der Krise die Verluste des Dollar etwas. Der Dollarindex zeigte sich im späten europäisch dominierten Handel 0,1 noch Prozent niedriger.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Entspannungssignale in der Russland-Ukraine-Krise haben am Montag an den ostasiatischen Aktienmärkten den Verkaufsdruck gemildert. Die Märkte verringerten ihre zeitweise kräftigen Verluste oder holten diese vollständig auf. Einige Handelsplätze schafften den Dreh ins Plus. Bei den Einzelwerten ging es für die Aktien von AGL Energy in Sydney um 11 Prozent nach oben. Der Energiekonzern hat ein Übernahmeangebot zurückgewiesen. Ein Konsortium unter der Leitung von Brookfield Asset Management hatte 7,50 australische Dollar je Aktie geboten, was einer Bewertung von 4,94 Milliarden australischen Dollar (3,54 Milliarden US-Dollar) entsprach. Die Aktien von Sharp brachen in Tokio um 10 Prozent ein. Das Unternehmen hatte einen Plan zur vollständigen Übernahme einer verlustbringenden Display-Tochtergesellschaft, der Sakai Display Products, angekündigt. Sharp sagte, dass die Ergebnisse von Sakai Display für das Jahr 2021 noch nicht vorliegen, aber die Tochtergesellschaft in den vergangenen drei Jahren Verluste verzeichnet habe.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BAYER

sieht das Umsatzpotenzial seiner drei vielversprechendsten Medikamentenkandidaten nach dem jüngsten Erfolg des Prostata-Krebsmittels Nubeqa bei insgesamt mehr als 5 Milliarden Euro. Das sagte Pharma-Vorstand Stefan Oelrich zu Beginn des Investorentages für das Pharmageschäft. Neben Nubeqa gelten das Nierenmedikament Kerendia sowie der Wirkstoff Elinzanetant als mögliche Blockbuster.

VOLKSWAGEN / DIESELSKANDAL

Im Dieselskandal geschädigten Neuwagenkäufern steht auch nach Verjährung des Schadenersatzanspruchs gegen Volkswagen ein sogenannter Restschadenersatz zu. Dabei handle es sich um den Kaufpreis oder den Händlereinkaufspreis abzüglich einer Nutzungsgebühr, entschied der Bundesgerichtshof (BGH). Ein solcher Anspruch verjährt erst nach zehn Jahren; die entsprechende Vorschrift soll verhindern, dass sich jemand durch unerlaubtes Handeln bereichert.

LEIFHEIT

ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Der Konzernumsatz stieg auf vorläufiger Basis um 6,1 Prozent auf 288,2 Millionen Euro. Die in TV- und Printkampagnen beworbenen Produkte der Marken Leifheit und Soehnle trugen wesentlich zum Umsatzwachstum bei.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

verlängert den Vertrag mit CEO Markus Haas um eine weitere dreijährige Amtszeit bis zum 31. Dezember 2025. Sein bisheriger Vertrag gilt bis Ende 2022. Der Aufsichtsrat des Mobilfunkanbieters beschloss die erneute Bestellung von Haas am Montag.

UNIPER / SALZGITTER

Uniper versorgt das Transformationsprojekt Salcos des Stahlkonzerns Salzgitter künftig mit grünem Wasserstoff von Unipers Standort in Wilhelmshaven. Die beiden Konzerne unterzeichneten vergangene Woche eine entsprechende Kooperationsvereinbarung, wie Salzgitter mitteilte.

VIVENDI

hat sein öffentliches Übernahmeangebot für die Verlags- und Mediengruppe Lagardere nachgebessert: Vivendi, die bereits größter Aktionär der Lagardere SA ist, bietet nun 25,50 Euro je Lagardere-Aktie. Der Medienkonzern hatte zunächst 24,10 Euro auf den Tisch gelegt und am Freitag bekanntgegeben, dass er eine höhere Offerte von 25,50 Euro erwäge.

