Die Ukraine-Krise hat die Börsen weltweit voll im Griff. So hat sich der Kursrutsch des DAX nachbörslich noch einmal beschleunigt, der russische Leitindex hat am Donnerstag sogar zweistellige Verluste hinnehmen müssen. Derweil schürt Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem Plan, die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen, neue Angst.Der RTS Index in Moskau war bereits im regulären Handel mit 13,2 Prozent massiv unter Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...