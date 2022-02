Midea Group (000333.SZ), ein weltweit führendes Hochtechnologie-Unternehmen, gab heute Details zu seinem Staubsaugerroboter der nächsten Generation, dem automatischen Midea S8+, bekannt. Hergestellt wird der Staubsaugerroboter von Midea Robozone Technology, einer Tochtergesellschaft der Midea Group. Der S8+ gehört zum Portfolio der intelligenten Reinigungsprodukte von Midea, die optimale Leistung für alle Reinigungslösungen im Haushalt bieten.

"Als Innovator im Bereich der intelligenten Reinigungstechnologie bin ich stolz darauf, dass Midea durch die Revolutionierung von leistungsstarken Staubsaugerrobotern seine Führungsrolle in der Smart-Home-Branche bekräftigt, um unseren weltweiten Kunden noch mehr Komfort zu bieten. Der S8+ ist das Premium-Modell von Midea. Er steht für einen bedeutenden Wandel im modernen Haushalt, in dem Verbraucher auf intelligente Reinigungsassistenten Wert legen, die den Anforderungen der heutigen Schnelllebigkeit gerecht werden", so Alice Shaw, Vice President, Sales and Marketing Management von Robozone. Als weltweit größter Hersteller von Haushaltsgeräten entwickelt Midea weiterhin intelligente Reinigungslösungen und -produkte mit erstklassiger Technologie und treibt den Erfolg seines Haushaltsreinigungs- und Pflegegeschäfts insgesamt weiter voran.

Einem Bericht von ResearchandMarkets zufolge wurde der globale Markt für Haushaltsstaubsauger im Jahr 2021 auf 43.104,6 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 ein Volumen von 58.439,6 Millionen US-Dollar erreichen. Im Mai dieses Jahres brachte Robozone seinen Staubsaugerroboter M7 Pro in verschiedenen Ländern auf den Markt, darunter in Russland, Deutschland, Frankreich und Polen. Jetzt setzt das Unternehmen diesen Aufwärtstrend fort und plant die Einführung eines zweiten neuen Produkts, des automatischen Staubabsaugroboters S8+. Eine der wichtigsten Verbesserungen des Midea S8+ ist seine automatische Staubsammelstation, die nur einmal alle 30 Tage ausgetauscht werden muss. Die Station sorgt dafür, dass der Raum, in dem das Gerät eingesetzt wird, frei von unangenehmen Gerüchen bleibt, indem sie beim Aufladen automatisch Staub aufnimmt.

Das Team von Robozone bleibt Mideas Kernphilosophie der "praktischen Innovation" treu, die jeder Funktion und jeder produktbezogenen Entscheidung zugrunde liegt. Robozone hat sich modernste Technologien zunutze gemacht und seine Kernkompetenzen im Bereich der intelligenten Haushaltsgeräte der nächsten Generation weiterentwickelt, wobei intelligente Haushaltsreinigungstechnologie und das Ökosystem im Mittelpunkt stehen.

In naher Zukunft will Robozone verschiedene Reinigungslösungen für mehr als 100 globale Märkte entwickeln und mit einem breit gefächerten Produktportfolio zum Spezialisten für Haushaltsreinigungslösungen werden.

Über Midea Robozone Technology

Robozone ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz, intelligente Roboterprodukte und intelligente Lösungen konzentriert. Das Unternehmen verfügt über ein Mehrmarkenportfolio, darunter Midea und Toshiba, das mehr als 100 globale Märkte abdeckt. Robozone Technology ist eine Tochtergesellschaft der Midea Group.

Über die Midea Group

Die Midea Group (000333.SZ) ist ein Fortune-500-Unternehmen mit starkem Geschäftswachstum in verschiedensten Branchen. Wir engagieren uns für die Humanisierung der Technologie, das heißt, wir bieten maßgeschneiderte Lösungen an, die auf unserem tiefen Verständnis der menschlichen Natur beruhen. Ermöglicht wird dies durch die Bündelung von 52 Jahren erstklassiger Fertigung und weltweit führender Roboter- und Automatisierungstechnologie. Bei der Gestaltung der Zukunft gehen wir weit über aktuelle Trends hinaus. Wir forschen und erfinden kontinuierlich weiter, um die sich ständig ändernden Anforderungen unserer Kunden und Verbraucher zu erfüllen.

