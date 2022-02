BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die Straßen- und Brückenblockaden von Klimaaktivisten kritisiert. Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen und dem Klimawandel entgegenzuwirken, seien richtige und wichtige Anliegen, denen sich auch die Bundesregierung verschrieben habe, sagte der FDP-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag). "Wir werden diese Herausforderungen nur bewältigen, wenn wir die Mehrheit unserer Gesellschaft dafür gewinnen können. Ich glaube nicht, dass Blockaden von Straßen, Häfen und Flughäfen geeignet sind, einen solchen gesellschaftlichen Konsens herzustellen."

Die Gruppe "Aufstand der letzten Generation" hatte zuletzt immer wieder Autobahnausfahrten, vor allem in Berlin, aber auch in Hamburg und München blockiert. Am Montagmorgen war die Köhlbrandbrücke in Hamburg wegen einer ihrer Aktionen gesperrt./seb/DP/zb