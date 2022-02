ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Konflikt/Ukraine:

"Zufall, Ränkeschmiede des Westens und blutrünstige Ukrainer - das sind die Phantome des Kremls. Vielmehr scheint es so zu sein, dass der russische Präsident Wladimir Putin entweder im Verhandlungspoker mit den USA noch einmal an Drohpotenzial nachlegen möchte. Womöglich hat er sich aber auch entschieden, seine Truppen in die Ukraine einmarschieren zu lassen. Europa betritt damit womöglich ein neues Zeitalter, das von Krieg und Blutvergießen gekennzeichnet ist."/yyzz/DP/he