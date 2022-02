Servify, ein in Mumbai ansässiges Startup, das mit mehreren OEMs weltweit als Partner bei der Bereitstellung überlegener Produktbesitzerfahrung zusammenarbeitet, gibt die Akquisition von 247around bekannt- einer einzigartigen Serviceplattform in Indien, die sich auf den Heimservice für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik spezialisiert hat. Diese Akquisition wird das Service-Fulfillment-Netzwerk von Servify über intelligente Produkte hinaus weiter stärken und seine Expansion in neue Produktkategorien unterstützen.

Sreevathsa Prabhakar, Gründer von Servify, sagte: "Wir sind ständig auf der Suche nach Gleichgesinnten und ergänzenden Angeboten, um unser Wachstum zu beschleunigen. Mit 247around haben wir nicht nur ein großartiges Team an Bord geholt, das vollständig auf unsere Vision ausgerichtet ist, sondern auch eine Technologie- und Fulfillment-Plattform, die uns helfen wird, die Kategorie Haushaltsgeräte und Elektronik zu skalieren."

Die Übernahme bringt die bestehenden über 150 Partnermarken von 247around in die Reihen von Servify sowie ein robustes Servicenetzwerk über mehr als 19.000 PIN-Codes in Indien.

"Wir freuen uns, dass diese Akquisistion es 247around ermöglichen wird, mit Servify weiter zu skalieren und am weltweiten Markt für den Gerätelebenszyklus von über 100 Milliarden USD nach dem Verkauf teilzunehmen", sagte Nitin Malhotra, CEO und Mitbegründer von 247around.

Anuj Aggarwal, CTO und Mitbegründer von 247around, fügt hinzu: "Die Integration von Servify und 247around-Plattformen wird uns dabei helfen, unseren Partnern und Kunden ein echtes 360-Grad-Erlebnis über mehrere Produktkategorien hinweg zu bieten. Wir freuen uns, Teil eines Teams zu sein, das in so kurzer Zeit eine große Größe aufgebaut hat und weiterhin enorm wächst."

Nach der Akquisition wird 247around als Konzernunternehmen von Servify operieren. Der Abschluss der Transaktion wird in den nächsten Wochen erwartet.

Servify arbeitet weltweit mit mehreren OEM-Marken zusammen und integriert seine Produktlebenszyklusplattform, um deren erweiterte Abdeckung und intelligente Austausch-/Upgrade-Programme auszuführen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Mumbai hat seine Reichweite in einer kurzen Zeitspanne von 6 Jahren auf mehrere Länder (USA, Kanada, EU, Großbritannien, Türkei, Russland, Vereinigte Arabische Emirate, KSA und andere GCC-Länder) ausgeweitet und mit über 50 OEM-Marken und Tausenden ihrer Ökosystempartner zusammengearbeitet. Die Servify-Plattform verarbeitet monatlich über 3 Millionen Transaktionen mit mehr als 250.000 Plattformnutzern verteilt auf Einzelhändler, Servicezentren, Kontaktzentren und Verwaltungsteams weltweit, die Millionen von Verbrauchern bedienen.

