ALSO übertrifft Guidance. Konzerngewinn um 19% gesteigert (154 Millionen Euro)



22.02.2022 / 06:45 CET/CEST

Emmen, Schweiz, 22. Februar 2022 PRESSEMITTEILUNG



Konzerngewinn um 19% gesteigert (154 Millionen Euro)

- EBITDA plus 13% (257 Millionen Euro)

- ROCE über 26% (21% Vj)

- Cash-Bestand 617 Millionen Euro (+28%)

- Mittelfristige Ziele erhöht

Diese Ergebnisse wurden mit einem Umsatz von 12.4 gegenüber 11.9 Milliarden Euro in 2020 fast ausschliesslich durch organisches Wachstum erreicht. Einen wesentlichen Beitrag hat die Performance in den Bereichen Solutions und Service, insbesondere in Q4, geleistet.

Angesichts dieser positiven Gesamtentwicklung schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären eine Erhöhung der Dividende mit einer Ausschüttung in Höhe von 4.30 CHF pro Aktie vor.

Für 2022 strebt ALSO eine Erhöhung des EBITDAs auf 275 bis 295 Millionen Euro und einen ROCE von über 20% an. Wesentliche Aktivitäten, um dies zu erreichen sind:

- Beschleunigung des Wachstums

- M&A in neuen Regionen und zusätzlichen Technologien

- Ausbau zusätzlicher Fähigkeiten in Solutions und Service

- Weiterentwicklung der operativen Exzellenz

Aus diesem Grund erhöht das Unternehmen seine mittelfristigen Ziele auf ein EBITDA von 330 bis 420 Millionen Euro sowie einen ROCE von über 20%.

Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding AG (SIX: ALSN), fasst zusammen: "ALSO hat in den letzten Jahren kontinuierlich in digitale Plattformen, skalierbare Geschäftsmodelle und digitale Management-Tools investiert. Damit haben wir die Grundlage geschaffen, um mit unserer umsetzungsorientierten Strategie die Intensität und Geschwindigkeit von Veränderungen zur weiteren Entwicklung des nachhaltigen profitablen Wachstums zu nutzen."



