Ein heikles Thema tauchte letzte Woche in einer Diskussionsrunde auf. Welche Qualitätssicherungsmaßnahmen haben Direktvermarkter eingerichtet? Ein Produzent einer Bio-Erzeugergruppe, die vorwiegend an den Lebensmittelhandel und Diskont direkt verkauft, ist mit in der Diskussion. Er erzählte von den Maßnahmen, die bei ihm als Produzenten gesetzt werden, bevor seine Ware...

Den vollständigen Artikel lesen ...