MULTIVAC investiert auf dem indischen Subkontinent: In Ghiloth, 120 Kilometer von Delhi entfernt, entsteht in der RIICO Industrial Area in den kommenden Monaten ein hochmoderner Gebäudekomplex für Vertrieb und Produktion mit insgesamt 10.000 Quadratmetern Nutzfläche. Das Investitionsvolumen beträgt 6,8 Millionen Euro, die Fertigstellung ist für Dezember 2022 geplant....

Den vollständigen Artikel lesen ...