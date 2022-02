Es wird erwartet, dass die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) bei der dritten Sitzung in Folge den Leitzins um 25 Basispunkte (bps) anheben wird, um die steigende Inflation zu bekämpfen. Dies ergab die jüngste Bloomberg-Umfrage unter 20 Wirtschaftsexperten. Die RBNZ wird ihre geldpolitische Entscheidung am Mittwoch um 0100 GMT bekannt geben. Sie wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...