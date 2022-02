DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

DATAGROUP SE: Starker Jahresauftakt bei DATAGROUP - deutliche Steigerung von Umsatz und Ertrag im 1. Quartal



22.02.2022 / 07:30

Starker Jahresauftakt bei DATAGROUP - deutliche Steigerung von Umsatz und Ertrag im 1. Quartal

Umsatz +13,4 %; EBITDA +29,4 %; EBIT +59,1 %; EPS +84,7 % gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode

Pliezhausen, 22.02.2022. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) startet mit Rekordzahlen in das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022. Ein guter Auftragseingang, Zusatzgeschäft bei bestehenden Kunden sowie die erfolgreiche Eingliederung der Akquisitionen aus dem letzten Geschäftsjahr führen zu einer signifikanten Verbesserung bei Umsatz, Ertrag und Margen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (01.10.- 31.12.2021) stiegen die Umsatzerlöse um 13,4 % auf 123,2 Mio. EUR. (im Vj. 108,6 Mio. EUR). Die Umsatzsteigerung konnte durch den Ausbau der Kundenbasis sowie dem Upselling in bestehenden Verträgen erreicht werden. Darüber hinaus konnten die erstmaligen Vollkonsolidierungen der im vergangenen Geschäftsjahr erworbenen Unternehmen, der Urano Informationssysteme GmbH, sowie der dna Gesellschaft für IT Services mbH (jetzt DATAGROUP BIT Oldenburg GmbH) den Wachstumskurs unterstützen. Das organische Wachstum über die letzten 12 Monate belief sich auf 5,6% und damit im Rahmen der Erwartungen des Vorstandes. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 29,4 % auf 19,2 Mio. EUR (im Vj. 14,8 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge konnte erneut verbessert werden und stieg von 13,7 % auf 15,6 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 59,1 % auf 10,4 Mio. EUR (Vj. 6,6 Mio. EUR), die EBIT-Marge steigerte sich signifikant von 6,0 % auf 8,5 % und nähert sich damit der mittelfristigen Ambition des Managements von 9 % immer weiter an. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (CAPEX) waren in den vergangenen Jahren insbesondere durch die Zentralisierung unserer Produktion deutlich angestiegen. Bereits im Geschäftsjahr 2020/2021 konnten diese nach Abschluss dieser Maßnahme von rund 22 Mio. EUR auf ca. 11 Mio. EUR halbiert werden und befinden sich nun wieder in einem vernünftigen Verhältnis zur Umsatzentwicklung. Das Ergebnis je Aktie betrug 76 Cent gegenüber 41 Cent im Vorjahr, dies entspricht einer Steigerung um 84,7 %. "Wir sehen mit großer Zuversicht auf den weiteren Verlauf dieses Geschäftsjahres", resümiert Max H.-H. Schaber. "Die beiden letzten Jahre haben für zahlreiche Digitalisierungsimpulse gesorgt, von denen DATAGROUP als Maschinenraum der Digitalisierung nachhaltig profitiert. Auch im Bereich KI-basierter Services und der Entwicklung von Software-Robotern, z.B. für die Automatisierung von Backoffice-Prozessen, wie sie unsere Tochtergesellschaft Almato erbringt, sehen wir eine ungebrochen starke Nachfrage", so Schaber weiter. Die Akquisitionen des vergangenen Geschäftsjahres entwickeln sich ebenfalls erfreulich: Die im Mai 2021 erworbene Urano kann sich hervorragend in der Unternehmensgruppe entwickeln und leistet damit einen erfreulichen Beitrag zum Gesamtergebnis der DATAGROUP. Auch die im April 2021 erworbene dna Gesellschaft für IT Services mbH (jetzt DATAGROUP BIT Oldenburg GmbH) erweist sich als glücklicher Kauf: Die dem Finanzdienstleistungsbereich zugeordnete Einheit ergänzt das bestehende Portfolio der BIT-Gesellschaften von DATAGROUP hervorragend.

CORBOX SORGT FÜR STABILEN AUFTRAGSEINGANG Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 konnte DATAGROUP auf Basis der CORBOX 6 Neukunden gewinnen und 10 über Upselling deutlich ausbauen. Darüber wurden 18 Vertragsverlängerungen realisiert. CORBOX ist eine modulare und kombinierbare Suite von IT-Services, welche die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT abdecken. Mit Hilfe von Standardisierung und höchsten Qualitätsstandards macht DATAGROUP die IT ihrer Kunden einfach. Insgesamt stammen mehr als 80 % des Rohertrages aus langlaufenden Verträgen mit Vertragslaufzeiten zwischen drei und sieben Jahren. Das sorgt für Planbarkeit und Zukunftsfähigkeit des Geschäfts. Eine Prognose zum Geschäftsjahr wird traditionell auf der Hauptversammlung gegeben, die dieses Jahr am 10. März stattfindet. Pandemie-bedingt wird eine Teilnahme von Aktionären lediglich virtuell möglich sein. Umfassende Informationen zur Hauptversammlung stehen auf www.datagroup.de/hauptversammlung zur Verfügung. DATAGROUP bietet eine Konferenz zu den Quartalszahlen mit dem Vorstand an. Diese findet am 22. Februar 2022, um 11:00 Uhr statt. Sie können sich unter dem folgenden Link zur Konferenz anmelden: https://attendee.gotowebinar.com/register/8685991645446236171. Eine Aufzeichnung des Webcast stellen wir im Anschluss zur Verfügung.

KONTAKT Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

claudia.erning@datagroup.de

