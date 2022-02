FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax könnte am Dienstag im Zuge der Eskalation im Ukraine-Konflikt auf einen weiteren Tiefststand seit fast einem Jahr fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsstart mit einem Abschlag von 1,57 Prozent auf 14 500 Punkte. Bereits zum Wochenstart hatte der Dax nach einem freundlichen Start letztendlich zwei Prozent verloren und war auf den tiefsten Stand seit März 2021 gefallen. Im Jahr 2022 hat der deutsche Leitindex bereits sieben Prozent verloren, nachdem er 2021 noch knapp 16 Prozent zugelegt hatte. Gründe für die Korrektur im bisherigen Jahresverlauf sind die anstehende Zinswende in den Vereinigten Staaten und auch Europa sowie die Ukraine-Krise. Diese ist auch für das deutliche Minus der Dax-Indikation am Dienstagmorgen verantwortlich. Der russische Präsident Wladimir Putin befahl allen Warnungen des Westens zum Trotz die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine. Die Einheiten sollen in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk für "Frieden" sorgen, wie es in einem Dekret heißt, das der Kremlchef am Montagabend in Moskau unterzeichnete. Zugleich erkannte Putin die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete, die völkerrechtlich zur Ukraine gehören, als unabhängige Staaten an.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN FEIERTAG AM MONTAG -



ASIEN: - VERLUSTE - Die Eskalation der Situation in der Ukraine hat die Börsen Asiens am Dienstag nach unten gezogen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,7 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte zuletzt gut 3 Prozent ein und für den CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland ging es um mehr als eineinhalb Prozent nach unten.



DAX 14731,12 -2,07%

XDAX 14478,25 -3,94%

EuroSTOXX 50 3985,71 -2,17%

Stoxx50 3672,84 -1,12%



DJIA 34079,18 -0,68%

S&P 500 4348,87 -0,72%

NASDAQ 100 14009,54 -1,14%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 166,74 -0,09%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1308 -0,06%

USD/Yen 114,73 -0,06%

Euro/Yen 129,74 -0,12%

°



ROHÖL:





Brent 97,30 +1,91 USD

WTI 93,86 +2,79 USD

°



/mis