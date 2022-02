Kochi, Indien (ots/PRNewswire) -- Mehr als 7000 Landwirte sind im Rahmen der Initiative für nachhaltige Landwirtschaft von Mane Kancor FSA-zertifiziertDie weltweit gestiegene Nachfrage nach natürlichen und biologischen Produkten während der Pandemie hat internationale Hersteller von Produkten auf Minzebasis ermutigt, sich an Indien zu wenden, da das Land 85 % des weltweiten Minzangebots produziert. In Anbetracht der ständig steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten auf Minzbasis fördert Mane Kancor Ingredients Pvt. Ltd, eines der größten Aroma- und Duftstoffunternehmen der Welt, nachhaltige Lieferketten für Minze in der Aromen- und Duftstoffindustrie. Das bahnbrechende Programm Mint Sustainable, das 2016 eingeführt wurde, erlangt nun weltweite Aufmerksamkeit, da es die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) von der Baumschule bis zur Destillation berücksichtigt."Alles begann, als wir feststellten, dass die Landwirte den Minzanbau wegen der ständig steigenden Kosten für Betriebsmittel - hohe Anbaukosten, geringere Produktivität, Klimawandel und Marktschwankungen - aufgaben. Dadurch stiegen die Produktionskosten für Mentha-Öl, während alternative synthetische Varianten 25-30 % billiger waren", sagt Geemon Korah, CEO und Direktor von Mane Kancor, das 1969 gegründet wurde und heute zur französischen Mane Group gehört.Das in Kochi ansässige Unternehmen Mane Kancor ging auf die Minzbauern zu und unterstützte den Anbau bereits in der Aufzuchtphase, indem es moderne Anbaumethoden einführte. "Wir haben mit Hilfe und unter Anleitung von Wissenschaftlern des CIMAP (Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants) eine Technologie namens Early Mint Technology (EMT) eingeführt", fügt Geemon hinzu.Nach den Untersuchungen von Mane Kancor hilft die Early Mint Technology (EMT) den Landwirten, ihre Erträge um 20 % zu steigern, ihre Anbaukosten um 20 % zu senken und den Bewässerungsbedarf um 25 % zu reduzieren. "Wir arbeiten jetzt eng mit CIMAP zusammen, um das neueste ertragreiche und klimaresistente Pflanzmaterial bereitzustellen. CIMAP hat die neueste Sorte 'CIM UNNATI' entwickelt, die den Ertrag um 20 % steigern soll", sagt Geemon.Die Agronomen von Mane Kancor haben rund 7000 Landwirte in nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken geschult und sie auf die Zertifizierung durch einen unabhängigen Prüfer im Rahmen des Programms Farm Sustainable Assessment (FSA) der Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Plattform vorbereitet, um ihnen Zugang zu besseren Märkten und Preisen zu verschaffen. Alle Felder dieser Landwirte werden mit Geo-Tags versehen und mit Hilfe von Fernerkundungs- und Satellitenbilddiensten kartiert, um die Rückverfolgbarkeit der erzeugten Rohstoffe zu gewährleisten.Vor Ort unterstützt Mane Kancor lokale Dampfdestillationsanlagen für die Herstellung von Minzöl und verbessert die Effizienz der Destillation. Außerdem bietet sie den Landwirten, die nachhaltig Minze anbauen, eine direkte Marktanbindung durch den zu Beginn jeder Saison festgelegten Mindeststützungspreis (MSP). Neben der speziellen Produktionsanlage für Minzöl und Menthol in Bareilly erweitert das Unternehmen derzeit seine Kapazitäten in allen Produktionsstätten in Indien. Das Innovationszentrum von Weltrang in Angamaly beherbergt analytische Expertenteams und Spitzentechnologien, die Forschungstätigkeiten zu Innovationen in vielen Naturproduktsegmenten und Produktentwicklungsinitiativen durchführen. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an CSR-Aktivitäten im Minzanbaugebiet, um die örtlichen Bauerngemeinschaften zu unterstützen.Pressekontakt:Tel.: +919995803455E-Mail: enquirykancor@mane.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1750593/Mane_Kancor_Innovation_Centre.jpgOriginal-Content von: Mane Kancor Ingredients Pvt. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161557/5152769