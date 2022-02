Der Gesundheitskonzern FRESENIUS und seine Dialyse-Tochter FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) wollen ihren Aktionären trotz der Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie eine höhere Dividende für das vergangene Jahr zahlen. So will FRESENIUS der Hauptversammlung für das Jahr 2021 eine Dividende von 0,92 Euro je Aktie vorschlagen. Für 2020 hatte man eine Dividende von je 0,88 Euro gezahlt.



Der ebenfalls im DAX notierte und in Bad Homburg ansässige Dialyse-Dienstleister FMC will für 2021 eine Dividende in Höhe von 1,35 Euro je Aktie vorschlagen. Für 2020 hatte FMC eine Dividende von 1,34 Euro je Aktie gezahlt, ein Jahr davor waren es 1,20 Euro gewesen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

FRESENIUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de