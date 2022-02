NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Dialyseanbieters lägen etwas unter den Markterwartungen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Prognose von FMC für den Nettogewinn im Jahr 2022 bedeute auf bereinigter Basis einen Rückgang./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 01:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 01:38 / ET

DE0005785802