Das Instrument A6C SG1Z70955880 ARA LOGOS LOGISTICS TRUST EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.02.2022

The instrument A6C SG1Z70955880 ARA LOGOS LOGISTICS TRUST EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.02.2022



Das Instrument 9FW GB00BF0HYJ24 ARENA EVENTS GRP LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 23.02.2022

The instrument 9FW GB00BF0HYJ24 ARENA EVENTS GRP LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.02.2022 and ex capital adjustment on 23.02.2022

