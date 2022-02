The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.02.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.02.2022



ISIN Name

FI4000496658 EEVIA HEALTH OYJ EO 1

NZLICE0001S1 LIVESTOCK IMP.CORP.LTD

CH0229318131 C.A.B.E.I. 14-22 MTN

DE000DK0BZM2 DEKABANK DGZ IHS.S.7223

XS1955169104 LEASEPLAN 19/22 MTN

CH0236122724 SGS 14-22

DE000BLB2QB1 BAY.LDSBK.OPF 14/22

DE000DZ1J7Y0 DZ BANK IS.A421

FR0013398583 FRANKREICH 19/22

