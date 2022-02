DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

22 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 21 February 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.230 GBP1.028 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.190 GBP0.992 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.206162 GBP1.0081509

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 733,526,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3326 1.22 XDUB 08:16:07 00057044360TRLO0 3455 1.22 XDUB 08:17:07 00057044415TRLO0 3408 1.22 XDUB 08:19:07 00057044504TRLO0 3330 1.22 XDUB 08:22:10 00057044644TRLO0 1890 1.23 XDUB 08:40:30 00057045455TRLO0 2944 1.23 XDUB 08:44:21 00057045555TRLO0 804 1.23 XDUB 08:46:41 00057045619TRLO0 65 1.23 XDUB 08:46:41 00057045618TRLO0 70 1.23 XDUB 08:48:21 00057045658TRLO0 387 1.23 XDUB 08:48:21 00057045657TRLO0 176 1.23 XDUB 08:48:21 00057045656TRLO0 91 1.23 XDUB 08:48:21 00057045655TRLO0 681 1.23 XDUB 08:48:21 00057045654TRLO0 124 1.23 XDUB 08:48:21 00057045653TRLO0 839 1.23 XDUB 08:48:21 00057045659TRLO0 1243 1.23 XDUB 08:48:21 00057045660TRLO0 3148 1.23 XDUB 08:48:21 00057045661TRLO0 959 1.23 XDUB 08:51:41 00057045847TRLO0 2642 1.23 XDUB 08:53:19 00057045892TRLO0 803 1.23 XDUB 08:53:19 00057045893TRLO0 3887 1.23 XDUB 08:53:32 00057045921TRLO0 278 1.22 XDUB 09:16:30 00057046882TRLO0 3531 1.22 XDUB 09:16:30 00057046881TRLO0 3414 1.21 XDUB 09:47:46 00057047757TRLO0 3649 1.21 XDUB 09:48:00 00057047764TRLO0 965 1.20 XDUB 09:59:22 00057048181TRLO0 2815 1.20 XDUB 09:59:22 00057048182TRLO0 1700 1.20 XDUB 09:59:37 00057048195TRLO0 1767 1.20 XDUB 09:59:37 00057048194TRLO0 3155 1.20 XDUB 10:10:06 00057048488TRLO0 940 1.20 XDUB 10:10:59 00057048515TRLO0 1585 1.20 XDUB 10:36:48 00057049602TRLO0 2271 1.20 XDUB 10:36:48 00057049603TRLO0 3524 1.21 XDUB 10:51:52 00057050361TRLO0 912 1.21 XDUB 11:04:29 00057050934TRLO0 36 1.21 XDUB 11:04:42 00057050951TRLO0 36 1.21 XDUB 11:05:11 00057050992TRLO0 3677 1.21 XDUB 11:13:46 00057051429TRLO0 8685 1.21 XDUB 11:40:37 00057052517TRLO0 1754 1.21 XDUB 12:01:29 00057053194TRLO0 1201 1.21 XDUB 12:01:55 00057053201TRLO0 571 1.21 XDUB 12:01:55 00057053202TRLO0 72 1.21 XDUB 12:09:47 00057053383TRLO0 642 1.21 XDUB 12:09:47 00057053382TRLO0 729 1.21 XDUB 12:09:47 00057053381TRLO0 322 1.21 XDUB 12:09:47 00057053384TRLO0 86 1.21 XDUB 12:10:01 00057053395TRLO0 909 1.21 XDUB 12:10:01 00057053394TRLO0 1054 1.21 XDUB 12:10:01 00057053396TRLO0 4033 1.21 XDUB 12:24:22 00057053715TRLO0 638 1.21 XDUB 12:24:22 00057053717TRLO0 823 1.21 XDUB 12:24:22 00057053716TRLO0 2297 1.20 XDUB 12:37:52 00057054020TRLO0 1581 1.20 XDUB 12:37:53 00057054022TRLO0 65 1.20 XDUB 12:57:00 00057054737TRLO0 1489 1.20 XDUB 12:59:20 00057054810TRLO0 1774 1.20 XDUB 12:59:34 00057054840TRLO0 684 1.20 XDUB 13:00:01 00057054856TRLO0 836 1.20 XDUB 13:03:21 00057054945TRLO0 2648 1.20 XDUB 13:03:48 00057054955TRLO0 4086 1.20 XDUB 13:19:19 00057056797TRLO0 1613 1.20 XDUB 13:47:57 00057059378TRLO0 2079 1.20 XDUB 13:52:45 00057059572TRLO0 2065 1.20 XDUB 14:12:58 00057060272TRLO0 1932 1.20 XDUB 14:16:08 00057060402TRLO0 1689 1.20 XDUB 14:25:50 00057060788TRLO0 1845 1.20 XDUB 14:29:39 00057060944TRLO0 17 1.20 XDUB 14:31:13 00057061038TRLO0 2005 1.20 XDUB 14:31:37 00057061048TRLO0 1171 1.20 XDUB 14:31:37 00057061047TRLO0 1226 1.20 XDUB 14:35:01 00057061161TRLO0 998 1.20 XDUB 14:35:03 00057061168TRLO0 1607 1.20 XDUB 14:35:17 00057061178TRLO0 3352 1.21 XDUB 14:45:59 00057061507TRLO0 3352 1.20 XDUB 14:46:28 00057061518TRLO0 97 1.21 XDUB 14:51:42 00057061697TRLO0 1730 1.21 XDUB 14:51:43 00057061700TRLO0 1680 1.21 XDUB 14:51:57 00057061701TRLO0 114 1.21 XDUB 14:54:00 00057061776TRLO0 3011 1.21 XDUB 14:55:02 00057061807TRLO0 607 1.21 XDUB 14:55:17 00057061820TRLO0 494 1.21 XDUB 14:56:57 00057061862TRLO0 1581 1.21 XDUB 14:58:22 00057061898TRLO0 1206 1.21 XDUB 14:58:23 00057061899TRLO0 523 1.21 XDUB 14:58:37 00057061901TRLO0 665 1.21 XDUB 15:00:02 00057061983TRLO0 1045 1.21 XDUB 15:00:03 00057061984TRLO0 1206 1.21 XDUB 15:00:17 00057062005TRLO0 678 1.21 XDUB 15:00:17 00057062006TRLO0 1893 1.21 XDUB 15:00:28 00057062015TRLO0 1141 1.21 XDUB 15:00:56 00057062054TRLO0 922 1.21 XDUB 15:01:00 00057062062TRLO0 38 1.21 XDUB 15:01:18 00057062069TRLO0 700 1.20 XDUB 15:08:23 00057062345TRLO0 2913 1.20 XDUB 15:08:23 00057062346TRLO0 344 1.20 XDUB 15:24:18 00057063039TRLO0 2199 1.20 XDUB 15:25:18 00057063075TRLO0 877 1.20 XDUB 15:26:58 00057063171TRLO0 1126 1.20 XDUB 15:27:03 00057063175TRLO0 913 1.20 XDUB 15:27:03 00057063174TRLO0 417 1.20 XDUB 15:27:03 00057063173TRLO0 972 1.20 XDUB 15:28:38 00057063247TRLO0 924 1.20 XDUB 15:29:09 00057063259TRLO0 1180 1.20 XDUB 15:29:19 00057063270TRLO0 375 1.20 XDUB 15:30:02 00057063297TRLO0 1277 1.20 XDUB 15:30:36 00057063318TRLO0 1364 1.20 XDUB 15:30:59 00057063336TRLO0 969 1.20 XDUB 15:32:16 00057063416TRLO0 3667 1.20 XDUB 15:36:05 00057063560TRLO0 1835 1.19 XDUB 15:41:57 00057063819TRLO0 1993 1.19 XDUB 15:41:57 00057063820TRLO0 534 1.19 XDUB 15:47:40 00057064108TRLO0 2000 1.19 XDUB 15:47:40 00057064109TRLO0 816 1.19 XDUB 15:48:24 00057064287TRLO0 286 1.20 XDUB 15:48:57 00057064379TRLO0 1342 1.20 XDUB 15:48:57 00057064380TRLO0 412 1.19 XDUB 15:54:21 00057064894TRLO0 818 1.19 XDUB 15:54:23 00057064897TRLO0 805 1.19 XDUB 15:54:24 00057064898TRLO0 1369 1.19 XDUB 15:54:30 00057064901TRLO0 561 1.19 XDUB 15:55:02 00057064925TRLO0 3774 1.19 XDUB 15:55:02 00057064926TRLO0 3684 1.19 XDUB 16:15:07 00057066035TRLO0 760 1.19 XDUB 16:20:19 00057066344TRLO0 1125 1.19 XDUB 16:21:01 00057066374TRLO0 897 1.19 XDUB 16:21:14 00057066423TRLO0 4071 1.20 XDUB 16:23:27 00057066571TRLO0 3613 1.20 XDUB 16:23:27 00057066570TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 338 102.00 XLON 08:12:19 00057044123TRLO0 403 101.80 XLON 08:12:19 00057044122TRLO0 1391 102.20 XLON 08:20:10 00057044533TRLO0 2028 102.20 XLON 08:23:10 00057044687TRLO0 381 102.40 XLON 08:36:12 00057045345TRLO0 1000 102.40 XLON 08:36:12 00057045346TRLO0 1000 102.40 XLON 08:37:34 00057045404TRLO0 3075 102.80 XLON 08:58:22 00057046112TRLO0 2500 102.80 XLON 08:59:06 00057046122TRLO0 1000 102.80 XLON 08:59:06 00057046123TRLO0 93 102.80 XLON 08:59:06 00057046124TRLO0 563 102.60 XLON 09:00:35 00057046203TRLO0 2471 102.60 XLON 09:00:36 00057046205TRLO0 3080 102.20 XLON 09:15:07 00057046842TRLO0 422 101.00 XLON 09:47:46 00057047755TRLO0 2008 101.00 XLON 09:47:46 00057047756TRLO0 609 101.00 XLON 09:47:46 00057047758TRLO0 428 100.60 XLON 10:21:49 00057048984TRLO0 2500 100.60 XLON 10:21:49 00057048985TRLO0 3218 101.20 XLON 11:21:49 00057051743TRLO0 1444 101.20 XLON 11:33:58 00057052290TRLO0 116 101.00 XLON 12:24:22 00057053718TRLO0 1000 101.00 XLON 12:24:22 00057053719TRLO0 1000 101.00 XLON 12:24:22 00057053720TRLO0 1000 101.00 XLON 12:24:22 00057053721TRLO0 1000 101.00 XLON 12:24:22 00057053722TRLO0 1000 101.00 XLON 12:24:22 00057053723TRLO0 1000 101.00 XLON 12:24:22 00057053724TRLO0 2339 100.60 XLON 12:38:40 00057054035TRLO0 572 100.60 XLON 12:38:40 00057054036TRLO0 237 100.60 XLON 12:38:40 00057054037TRLO0 1402 100.40 XLON 13:18:19 00057056419TRLO0 493 100.40 XLON 13:18:19 00057056420TRLO0 3224 100.00 XLON 13:38:30 00057059019TRLO0 2000 100.20 XLON 14:05:10 00057060058TRLO0 476 100.00 XLON 14:08:22 00057060139TRLO0 1000 100.00 XLON 14:10:01 00057060197TRLO0 1000 100.00 XLON 14:27:10 00057060822TRLO0 542 100.00 XLON 14:27:10 00057060823TRLO0 1000 100.60 XLON 15:01:29 00057062072TRLO0 1000 100.60 XLON 15:01:29 00057062073TRLO0 512 100.40 XLON 15:01:50 00057062095TRLO0 65 100.40 XLON 15:01:50 00057062096TRLO0 64 100.40 XLON 15:01:50 00057062097TRLO0 108 100.40 XLON 15:02:00 00057062099TRLO0 112 100.40 XLON 15:02:00 00057062100TRLO0 495 100.40 XLON 15:02:00 00057062101TRLO0 2121 100.40 XLON 15:02:00 00057062102TRLO0 1000 100.20 XLON 15:06:43 00057062279TRLO0 1274 100.20 XLON 15:06:43 00057062280TRLO0 478 99.90 XLON 15:25:28 00057063081TRLO0 666 99.90 XLON 15:25:28 00057063082TRLO0 732 99.90 XLON 15:25:28 00057063083TRLO0 134 99.90 XLON 15:25:28 00057063084TRLO0 54 99.90 XLON 15:25:28 00057063085TRLO0 19 99.90 XLON 15:25:28 00057063086TRLO0 46 99.90 XLON 15:25:28 00057063087TRLO0 24 99.90 XLON 15:25:28 00057063088TRLO0 825 99.90 XLON 15:25:28 00057063089TRLO0 237 99.90 XLON 15:25:28 00057063090TRLO0 20 99.50 XLON 15:36:08 00057063568TRLO0 42 99.50 XLON 15:36:27 00057063585TRLO0 93 99.50 XLON 15:36:27 00057063586TRLO0 88 99.50 XLON 15:36:27 00057063587TRLO0 24 99.50 XLON 15:36:27 00057063588TRLO0 965 99.50 XLON 15:36:41 00057063593TRLO0 443 99.50 XLON 15:36:42 00057063597TRLO0 511 99.50 XLON 15:36:44 00057063603TRLO0 814 99.50 XLON 15:36:58 00057063615TRLO0 530 99.50 XLON 15:36:58 00057063616TRLO0 963 99.50 XLON 15:52:04 00057064579TRLO0 1000 99.50 XLON 15:55:04 00057064927TRLO0 1000 99.50 XLON 15:55:04 00057064928TRLO0 1396 99.20 XLON 16:01:00 00057065241TRLO0 652 99.30 XLON 16:15:07 00057066036TRLO0 1344 99.30 XLON 16:15:07 00057066037TRLO0 965 99.30 XLON 16:15:08 00057066039TRLO0 965 99.30 XLON 16:15:10 00057066041TRLO0 570 99.30 XLON 16:15:10 00057066042TRLO0 252 99.30 XLON 16:15:10 00057066043TRLO0 274 99.30 XLON 16:15:16 00057066050TRLO0 605 99.30 XLON 16:15:18 00057066053TRLO0 1165 99.30 XLON 16:16:01 00057066083TRLO0

