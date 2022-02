WIESBADEN (ots) -Zum zweiten Mal in Folge müssen viele Karnevalsumzüge und Faschingsfeiern coronabedingt ausfallen. Das zeigt sich auch im Außenhandel: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im Jahr 2021 Karnevals- und Unterhaltungsartikel im Wert von 75,7 Millionen Euro importiert. Das waren 9,2 % weniger als im Vorjahr und rund ein Viertel (-25,9 %) weniger als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019.Knapp drei Viertel der Karnevalsartikel kamen aus ChinaWichtigstes Herkunftsland für den deutschen Markt war die Volksrepublik China. Knapp drei Viertel (72,2 %) der im Jahr 2021 importierten Menge an Karnevalsartikeln kam von dort.Der Export von Luftschlangen, Pappnasen und Co. steigerte sich im Jahr 2021 um 5,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 39,7 Millionen Euro. Er lag jedoch ebenfalls deutlich (-19,8 %) unter dem Wert des Vor-Corona-Jahres 2019 (49,5 Millionen Euro). Größter Abnehmer deutscher Karnevals- und Unterhaltungsartikel war im Jahr 2021 Polen - 27,8 % aller exportierten Karnevalsartikel gingen in das Nachbarland.In den Jahren vor Ausbruch der Pandemie hatte der Außenhandel mit Karnevals- und Unterhaltungsartikeln noch stetig zugenommen. Im Jahr 2019 wurden Artikel im Wert von insgesamt 102,1 Millionen Euro importiert. Das waren gut zwei Drittel (+68,6 %) mehr als zehn Jahre zuvor (2009: 60,6 Millionen Euro). Auch die Exporte legten im selben Zeitraum um mehr als die Hälfte zu (+58,9 %).Methodischer Hinweis:Der Auswertung liegt die Warennummer WA95059000 "Fest- Karnevals/Faschings oder andere Unterhaltungsartikel, einschließlich Zauber- und Scherzartikel" zugrunde.Die vollständige "Zahl der Woche" sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5152800