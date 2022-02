AUTO1 erweitert sein Angebot durch eine Kooperation mit der Allane Mobility Group, der ehemaligen Sixt Leasing. So sichert sich die Plattform damit zusätzlich pro Jahr mehr als 10.000 hochwertige Leasingrückläufer und Flottenfahrzeuge. Geschehen soll dies wöchentlich über automatisierte Auktionen in Echtzeit. Die Allane Mobility Group wiederum erweitert durch die Partnerschaft mit AUTO1 ihr Netzwerk mit mehr als 60.000 aktiven Käufern in 30 Märkten in Europa und ist dadurch fähig, Höchstpreise für ihre Gebrauchtwagen zu erzielen. Eine klassische Win-win-Situation!



