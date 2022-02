News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse nach dem Rutsch vom Vortag: 14000 näher als 15000 nun. Was zeigt die Charttechnik an Möglichkeiten auf? DAX im Rutsch-Modus Positiv in den Tag gestartet und dann nach dem Gap-close weiter nachgegeben. Die 15.000 stand zunächst im Fokus der DAX-Trader, doch sie bot diesmal keinen Halt. Auch nicht das Tief der Vorwoche, was nur knapp über dem Oktobertief lag. Genau dort fand heute der "Ausverkauf" statt. Intraday ...

Den vollständigen Artikel lesen ...