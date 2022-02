Hammermeldung: Neuer Deal könnte das Umsatzpotenzial um Faktor 250x explodieren lassen!

Anzeige / Werbung

Diese Aktie dürfte sich den massiven Ausverkauf an den Weltmärkten durch den Ukraine-Konflikt entziehen.

Soeben veröffentlichte Just Kitchen WKN: A3CMCR die nächste sensationelle Meldung.

Seitdem wir unseren Lesern die Just Kitchen-Aktie (WKN: A3CMCR- ISIN: CA48214J1093) als stark wachsenden Anbieter von "Geisterküchen" und Liefer-Essen vorgestellt haben, wuchs das Unternehmen rasant.

2021 war das Umsatzwachstum rasant! Laut Aussagen des CEOs verzeichnet man zurzeit ein monatliches Wachstum beim Umsatz von 15 %. Das ist eine Kennzahl, die Anleger frohlocken lässt! Aber es dürfte erst der Anfang sein:

Mit diesem soeben verkündeten Deal könnte das Umsatzpotenzial um Faktor 250X explodieren!

Der Großvater von Just Kitchen Gründer Kent Wu hatte großen Weitblick und sicherte sich vor Jahrzehnten die 7-Eleven Rechte für Taiwan. So konnte er mit Uni President der führende Lebensmittelkonzern Taiwans werden, der noch heute von der Familie Wu geleitet wird.



Mehr Stores als Walmart: 7-Eleven ist ein internationaler Mischkonzern mit Sitz in Chiyoda, Tokyo, als Seven-Eleven Japan Co. Ltd, mit einem Jahresumsatz in Höhe von derzeit rund 35 Milliarden Euro. Die weltweit größte Einzelhandelskette betreibt ihre über 57.000 Filialen in den USA sowie in Asien und befindet sich im Eigentum der börsennotierte Seven & I Holdings, die derzeit eine Marktkapitalisierung von fast 40 Mrd. Euro auf die Waage bringt.

Durch den heute verkündeten Deal mit mit dem Megaunternehmen 7-Eleven könnte Just Kitchen seine Reichweite auf einen Schlag von etwa 20 um über 5.000 neue Standorte erweitern.

Jetzt schloss Just Kitchen einen Kooperationsvertrag mit Uni-President Enterprises, einem der größten asiatischen Konzerne für Lebensmittelproduktion, der sämtliche rund 5.000 Standorte von 7-Eleven in Taiwan betreibt.

Milliardenpotenziale sind im Kurs noch nicht eingepreist

Das sollte der Durchbruch für die Aktie sein und könnte die Aktie von einer niedrigen dreistelligen Millionenbewertung zur Milliardenbewertung führen.

Ursprünglich stammt die Einzelhandelskette 7-Eleven aus den USA.

Es sind Mini-Supermärkte, die einst von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr nachts geöffnet hatten. In Nordamerika und Asien gehören die zumeist 24-Stunden offenen 7-Eleven Filialen zum Alltagsbild.

Heute betreibt der japanische Konzern in 18 Ländern etwa 77.000 Filialen. Wobei Asien und Ostasien mit 45.500 Filialen den Löwenanteil ausmacht, bei 14.000 Geschäften in Nordamerika und großen Ambitionen mit dem jüngsten Markteintritt in Indien, mit einem Kundenpotenzial von weiteren 1,3 Milliarden Konsumenten.

7-Eleven ist seit Jahren darin erfolgreich, die Konsumgewohnheiten seiner Kunden frühzeitig zu erkennen und sein Angebot daran auszurichten.

Just Kitchen wird zusammen mit 7-Eleven ein Pilotprojekt starten, um Mahlzeiten der Marke JustKitchen an einem ausgewählten 7-Eleven-Standort in Taiwan im Neihu-Distrikt von Taipeh zum Verkauf anzubieten.

Als Teil des Pilotprojekts hat JustKitchen zugestimmt, auch eine virtuelle Marke zu entwickeln, die auf der Online-Präsenz von 7-Eleven Taiwan auf allen Lieferplattformen unter dem Namen 7-Select ("7-Select") angeboten wird.

Die 7-Select-Plattform wurde geschaffen, um den Verbrauchern eine Reihe von Qualitätslebensmitteln zu fairen Preisen anzubieten. Bisher lieferte man vor allem Mikrowellen-Essen aus.

Der Abschluss einer kommerziellen Vereinbarung mit 7-Eleven Taiwan ist eine bedeutende Entwicklung für JustKitchen und bringt unserer Meinung nach zwei starke Betreiber zum Nutzen des Endverbrauchers zusammen. Die Vereinbarung ist eine großartige Gelegenheit für uns, mit einem großartigen Partner und einer weiteren bekannten Marke zusammenzuarbeiten, die bei Menschen auf der ganzen Welt bekannt ist.

Die neuesten Entwicklungen werden das Unternehmen auf starke Füße stellen und sollten das Wachstum weiter antreiben.

Vor allem frische, warme Mahlzeiten werden immer häufiger nachgefragt.

Das Beweis ist dieses Youtube-Video eines Besuchs in einem taiwanesischen 7-Eleven, das 22 Millionen Aufrufe erhielt.

Ein bekannter Fondsmanager sieht sogar ein Kursziel von 4-6 Euro, für die Just Kitchen-Aktie, die zurzeit nicht mal 1 Euro kostet. Das wäre ein Kurspotenzial von mindestens bis zu +500% bei:

JUST KITCHEN

Frankfurter Börse (FSE) - Toronto (Venture)

WKN: A3CMCR | ISIN: CA48214J1093 | TSX-V: JK

Investorenpräsentation PDF

Aktueller Kurs: 0,81 Euro, Frankfurt | 1,24 CA$, Toronto

Marktkapitalisierung: 93 Mio. CA$ | 75 Mio. Aktien



Für die w:o TV Zuschauer hat Schilling wieder starke Titel ausgegraben und stellt den Trend der Ghost- bzw. Cloud Kitchen vor.

Was sich dahinter verbirgt, erklärt der Experte exklusiv:

Zum Video-Interview

Schilling ist von der Zukunft der Geisterküchen überzeugt:

Das Konzept der Cloud Kitchen ist so einfach wie genial: Diese Restaurants existieren nur virtuell. Sie können dort nicht vor Ort essen, sondern sich ihr Essen ausschließlich liefern lassen oder in etablierten Restaurants, die mit den Cloud Anbietern zusammenarbeiten, zu sich nehmen.

Dabei kann eine Cloud-Kitchen auch mehrere Marken aus einer Hand anbieten: Zum Beispiel italienische Pizza, asiatisches Essen und ein veganes Lieferprogramm. Die Kunden wissen nicht einmal, dass sie in allen drei Fällen aus der gleichen Küche bestellen. Denn die Cloud Kitchen selbst bleibt im Hintergrund.

Die 3 jüngsten Kooperationen finden bei Investoren besonders große Beachtung und Zuspruch für die Just-Kitchen Aktie:

Die Lizenzierung von starken "Restaurantmarken" wie DJ Khaled von einem der größten US-Lieferküchenbetreiber Reef Technologies (Startup finanziert durch Softbank).

Eine Kooperation zur Expansion in Asien, mit dem weltweit größten Anbieter von Ghostkitchens, einem Startup des Uber-Gründers und Milliardärs Travis Kalanick.

Die Lizenzierung von Hotelküchen von Intercontinental Hotels Group, zunächst in Taiwans Halbleiterproduktion

Wie das "Wallstreet Journal" berichtete, investierte der Milliardär und Uber-Mitbegründer Travis Kalanick 130 Millionen US-Dollar in sein neu gegründetes Unternehmen CloudKitchens. Auch der saudi-arabische Staatsfonds investierte 400 Millionen US-Dollar in das Unternehmen von Kalanick.

Und Softbank hat 120 Millionen US-Dollar in seine eigenen Cloud Kitchen Ambitionen investiert. Ein Trend, der sich bisher noch in einem frühen Stadium befinden und Sie von Anfang an dabei sein können.

