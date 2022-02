Berlin (ots) -- Seit über 20 Jahren bringt ImmoScout24 Vermieter:innen und Mieter:innen erfolgreich zusammen.- Mit dem neuen BewerbungsManager finden Anbieter:innen und Suchende noch einfacher zusammen.- Das komplett neu gestaltete System unterstützt professionelle Vermieter:innen dabei, schneller und effizienter passende Mieter:innen zu finden.Auf Wohnungsangebote insbesondere in Ballungsräumen gehen bei Vermieter:innen oftmals Hunderte von Bewerbungen ein. Die hohe Anzahl der Anfragen ist für viele Anbieter:innen oft kaum zu bewältigen. ImmoScout24 unterstützt professionelle Vermieter:innen ab sofort mit einer neuen digitalen Lösung für die Bearbeitung eingehender Bewerbungen. Der neue ImmoScout24 BewerbungsManager stellt den bestmöglichen Match zwischen den Suchkriterien der Anbieter:innen und Mieter:innen her.Mit dem neuen BewerbungsManager von ImmoScout24 können professionelle Vermieter:innen Kriterien und Filter festlegen, durch die eingehende Bewerbungen automatisiert qualifiziert werden. Auf diese Weise ermöglicht es der neue ImmoScout24 BewerbungsManager, passende Interessenten effizienter auszuwählen. Bei der Masse der eingehenden Anfragen erleichtert und beschleunigt die Einordnung Vermieter:innen den Auswahlprozess erheblich.Vermieter:innen sehen in der Bewerber-Schnellansicht auf einen Blick, welche Bewerbungen am besten auf ihre Anforderungen und Wunschkriterien passen. Mit wenigen Klicks können sie die in Frage kommenden Interessent:innen auswählen, um sie zum Besichtigungstermin einzuladen. Unnötige Besichtigungen, die viel Zeit und Aufwand für alle Beteiligten erfordern, werden dadurch vermieden."Unser Ziel bei ImmoScout24 ist es, Vermieten und Mieten so einfach wie möglich zu machen. Zu diesem Zweck entwickeln wir den digitalen Vermietungsprozess kontinuierlich weiter", erläutert Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24. "Unser neuer BewerbungsManager ermöglicht Vermieter:innen ein deutlich einfacheres Handling der vielen eingehenden Bewerbungen. In unserem neuen System können sie passende Mieter:innen viel einfacher identifizieren als bislang. So bringen wir Suchende und Anbieter:innen noch schneller als bisher zusammen."Vermieter:innen können jetzt schon digitale Exposés über ImmoScout24 erstellen, Interessierte für Besichtigungstermine auswählen und den künftigen Mieter:innen per E-Mail den digitalen Mietvertrag zusenden - schnell, unkompliziert und komfortabel. Nach der Prüfung erfolgt auf Wunsch die digitale Unterschrift. Durch die schnelle Online-Bearbeitung spart der digitale Vermietungsprozess Zeit und Geld. Gleichzeitig sorgt dieser für einen reibungslosen und transparenten Ablauf.Ausblick: BewerbungsManager für private Vermieter:innenImmoScout24 arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der digitalen Produkte. So sollen zukünftig auch private Vermierter:innen den BewerbungsManager nutzen können. Damit profitieren in Zukunft alle ImmoScout24-Vermieter:innen von den einfachen Lösungen rund um den digitalen Vermietungsprozess und finden noch einfacher und schneller passende Interessenten.Zum BewerbungsManager von ImmoScout24: https://www.immobilienscout24.de/anbieten/private-anbieter/lp/bewerbungs-manager.htmlÜber ImmoScout24ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/) ist die führende Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20 Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt. Jeden Monat suchen über 20 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen 99 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.Pressekontakt:Jessica KühnelSenior PR & Corporate Communications ManagerinTelefon: +49 30 24301 1270E-Mail: pr@immoscout24.dewww.immoscout24.deOriginal-Content von: ImmoScout24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31321/5152838