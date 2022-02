DAX-Videoanalyse nach dem Rutsch vom Vortag: 14000 näher als 15000 nun. Was zeigt die Charttechnik an Möglichkeiten auf? DAX im Rutsch-Modus Positiv in den Tag gestartet und dann nach dem Gap-close weiter nachgegeben. Die 15.000 stand zunächst im Fokus der DAX-Trader, doch sie bot diesmal keinen Halt. Auch nicht das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...