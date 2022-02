DJ Vonovia hält 20,5% der Aktien der Adler Group

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia hält nun 20,5 Prozent an der Adler Group. Im Wege einer "Pfandverwertung" seien 20,5 Prozent der Aktien am Berliner Wohnimmobilienkonzern, die bisher von der Aggregate Holdings Invest S.A. gehalten wurden, auf die Vonovia SE übergegangen, teilte der Bochumer DAX-Konzern mit. Die Aktien seien zur Besicherung eines Darlehens verpfändet worden, das Vonovia am 7. Oktober 2021 durch Ablösung eines Bankkredits der Aggregate Holdings Invest gewährt hatte. Mit diesem Schritt der Pfandverwertung schütze sich Vonovia vor einem Forderungsausfall, nachdem die Aggregate Holdings Invest eine vertraglich vorgesehene Barsicherheit nicht geleistet habe.

Die Ausübung von Stimmrechten aus den Adler-Aktien durch Vonovia stehe unter dem Vorbehalt der Kartellamtsfreigabe. Die Pfandverwertung sei entsprechend die Folge des Kreditengagements und habe der Wahrung der Vermögensinteressen von Vonovia gedient.

Weitere Entscheidungen würden durch diese Maßnahmen nicht vorweggenommen. Der Bochumer Konzern, der derzeit dabei ist, die Berliner Deutsche Wohnen zu integrieren, behalte sich sämtliche Handlungsoptionen vor. Dazu gehöre auch der vollständige oder teilweise Verkauf der Aktien an der im SDAX notierten Adler Group. Die Aggregate Holdings Invest ist der Mehrheitsaktionär der Adler Group. Einem Fact Sheet online zufolge hält der Aktionär insgesamt 26,59 Prozent an der Adler Group.

