bamix cordless - per avventure senza fili in cucina, che non restano nascoste nel cassetto

bamix, il marchio premium svizzero per frullatori ad immersione da cucina e inventore dell'iconico frullatore ad immersione, lancia l'innovativo cordless. Con un design elegante ed ergonomico, senza la limitante lunghezza del cavo e con prestazioni di mixaggio senza rivali, bamix stabilisce nuovi standard nel campo dei frullatori ad immersione.

METTLEN, Svizzera, 22 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Tutti l'hanno già provato una volta, il cuoco per passione o il grande gastronomo: Un lavoro flessibile e semplice, per dare libero corso alla creatività, richiede soprattutto una cosa: la necessaria libertà. Con il bamix cordless, questa libertà è sempre a portata di mano. Grazie all'innovativa tecnologia della batteria, il cordless permette un tempo di utilizzo fino a 20 minuti. Le prestazioni del motore del bamix cordless non hanno rivali e sono subito di nuovo disponibili dopo un tempo di ricarica estremamente breve.

Il cordless della bamix è disponibile in tre diverse versioni (bamix cordless, cordless PLUS e cordless PRO) con una potenza del motore a scelta fino a 15.500 giri al minuto in modalità booster. Con il suo design minimalista e lussuosamente sottile, nei colori nero, bianco e rosso, il cordless stabilisce nuovi standard.

Il cordless è prodotto in Svizzera a Mettlen (TG). Esso è sinonimo di forza, flessibilità e durata, Made in Switzerland.

Per le redazioni: Ulteriori informazioni sui prodotti bamix cordless e altri prodotti bamix sono disponibili sul sito: https://www.bamix.com/eu_it/.

Il materiale fotografico e video del bamix cordless può essere scaricato qui.

Informazioni sulla bamix AG

Il 6 marzo 1950, l'ingegnere svizzero Roger Perrinjaquet inventò un tipo di elettrodomestico da cucina completamente nuovo. Nasce il marchio "bamix", abbreviazione del francese "battre et mixer" (battere e frullare). Da allora bamix è sinonimo di innovazione nella preparazione di alimenti. Quale azienda svizzera tradizionale con produzione in Svizzera, dal 1954, con l'affidabile ed elegante supporto del frullatore ad immersione, bamix convince generazioni di avventurieri della cucina e professionisti. La bamix AG, con sede centrale a Mettlen (TG), occupa oggi 60 persone ed è di proprietà privata. Da piccolo fornitore di nicchia del mercato, l'azienda è riuscita, in particolare negli ultimi due decenni, ad affermarsi come marchio di fama internazionale.

