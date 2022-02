Die Analysten der Baader Bank bleiben bei ihrer Kauf-Empfehlung und dem Kursziel in Höhe von 45,0 Euro für Semperit. Bekanntlich strebt Semperit einen Verkauf der medizinischen Handschuh-Sparte an. Nun kursiert ein Preis von "mindestens 300 Mio. USD (265 Mio. Euro)" im Markt. Semperit soll, informierten Quellen zufolge, mit JPMorgan an einem möglichen Verkauf von Sempermed arbeiten und bereits auf potenzielle Käufer zugegangen sein, heißt es in Medienberichten. Die Analysten der Baader Bank sehen gute Chancen für die Semperit Industriegeschäfte, mittelfristig ein EBITDA von über 100 Mio. Euro zu liefern, was insgesamt die Basis für die unveränderte Kaufempfehlung darstellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...