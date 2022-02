Pierer Industrie AG hat ihren Stimmrechtsanteil an der Leoni AG am 21. Februar 2022 auf über 20 Prozent erhöht. Pierer Industrie steht den Angaben zur Klärung der Frage, ob die in jüngster Zeit von Pierer durchgeführten weiteren Erwerbe von Leoni-Aktien einen anmeldepflichtigen Zusammenschluss nach den Bestimmungen der Fusionskontrollverordnung (FKVO) verwirklichen, bereits in Verbindung mit einem dafür eingerichteten Case-Team der Europäischen Kommission (als zuständige Wettbewerbsbehörde).

Den vollständigen Artikel lesen ...