BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 52 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BERTRANDT AUF 60 (50) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EDAG ENGINEERING AUF 13 (11) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 9,40 (9,20) EUR - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 17,70 (16,60) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR BERTRANDT AUF 50 (46) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 285 (281) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR 1&1 AUF 23 (24,30) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 35,20 (35,90) EUR - 'HOLD'RBC SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 81 (82) EUR - 'UNDERPERFORM'UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 180 (175) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ORSTED AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 900 (800) DKKBERENBERG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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