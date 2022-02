ALSO übertrifft Guidance. Konzerngewinn um 19% gesteigertHSBC hat in Q4 dank steigender Einnahmen mehr als dreimal so viel verdient wie im VJ - weiterer AktienrückkaufNovavest Real Estate erneut mit sehr gutem Jahresergebnis 2021 AUTO1 sichert sich Angebot von mehr als 10.000 Fahrzeuge pro Jahr durch Kooperation mit Allane Mobility Group Starker Jahresauftakt bei Datagroup - deutliche Steigerung von Umsatz und Ertrag im 1. Quartal SFC Energy erhält Millionenauftrag von Fuel Cell Systems Ltd. über EFOY Brennstoffzellen Fresenius Medical Care erfüllt Prognose und strebt für 2022 Rückkehr zu Gewinnwachstum an Fresenius setzt Aufwärtstrend im 4. Quartal fort - wollen erneut höhere Dividende zahlen Grenke sieht sich zurück in Normalität, Gespräch mit Firmenchef Michael Bücker (BöZ) ...

