Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Der allgemeinen negativen Stimmung in Europa konnte sich auch der heimische Markt nicht entziehen, für den ATX endete der Handel mit einem Rückgang von 2,2%. Auch in Wien belastete der Ukraine-Konflikt die Stimmung, die Hoffnung auf ein Gipfeltreffen hielt nicht lange, da die Nachrichtenlage diesbezüglich verworren blieb. Zusätzlich hatte auch der Kreml die Erwartungen an ein Treffen von Biden und Putin wieder gedämpft und die US-Regierung warnte weiter eindringlich vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine. Weiteres Thema am Markt bleibt die Zinspolitik, so sprechen sich wohl immer mehr Mitglieder der EZB für eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr aus, Medien spekulierten, dass das allgemeine Kaufprogramm ...

