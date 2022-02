DJ Das 1x1 zu 1 Million Kunden-Kontakten durch Online-PR und Pressearbeit für KMU, EPU und Freiberufler - Gratis-Webinar am Freitag, 25.2.2022 von 10 bis 11 Uhr

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts012/22.02.2022/08:50) - Das Problem der heutigen Kommunikationsarbeit: Printanzeigen sind eigentlich out, Google-Anzeigen werden immer teurer, Facebook und Social-Media-Postings verlieren ebenfalls immer mehr an Power. Was kann man sich also noch leisten, um eine große Anzahl Menschen relativ günstig und kontinuierlich über die eigenen Angebote und das eigene Unternehmen zu informieren?

"Wie wäre es, wenn man mit jeder einzelnen Kommunikations-Aktion innerhalb von 24 Stunden auf einen Schlag nicht nur ein paar Dutzend oder ein paar Hundert, sondern sogar 10.000 - oder 20.000 potentielle Kunden erreichen würde. Mit ein bisschen Konsequenz daher tatsächlich innerhalb kurzer Zeit 100.000 und sogar 1.000.000 Kontakte. In meinem kostenlosen Webinar zeige ich, wie man mit Hilfe der aktuell günstigsten Kommunikationsform garantiert auf 100.000 und mit Konsequenz und trotz wenig Budget auch bis zu 1 Million Kunden- und Marketingkontakten durch Online-PR und Pressearbeit kommt", so Werbetherapeut, Buchautor und Coach Alois Gmeiner.

Webinartitel: Das 1x1 zu 1 Million Kunden-Kontakten, durch Online-PR und Pressearbeit für KMU, EPU und Freiberufler Termin: Freitag, 25.2.2022, von 10 bis 11 Uhr Gratis Anmeldung: https://www.edudip.market/lp/186156

Grenzenlose Kommunikations-Möglichkeiten von Online-PR

Eines der wenigen verbliebenen Online-Wundermittel, mit dem man das eigenen SEO verbessert, indem man Backlinks schafft, relevante Keywords auf Google platziert und sich findbarer macht. Und das alles trotz minimaler TKP-Preise und tatsächlich zehntausender Kontakte und Leser innerhalb von wenigen Stunden. Werbetherapeut Alois Gmeiner erklärt in seinem neuen Webinar, wie man als Freiberufler oder auch als Klein-/Mittelbetrieb von den vielen Möglichkeiten der Online-PR und der klassischen PR profitieren kann. "Und das auch ohne großes Budget, und tatsächlich nur mit ein paar hundert Euro pro Monat. Und dennoch können hunderttausende potentieller Kunden angesprochen werden - Tag für Tag, Monat für Monat - das gesamte Jahr hindurch", so Gmeiner.

Es ist die derzeit günstigste und gleichzeitig auch nachhaltigste Kommunikations- und Werbemöglichkeit der Welt

Nicht verpassen - gleich anmelden: Das 1x1 zu 1 Million Kunden-Kontakten durch Online-PR und Pressearbeit! Termin: Freitag, 25.02.2022 von 10 bis 11 Uhr. Link zur Anmeldung: https://www.edudip.market/lp/186156

Infos auf der Seite des Werbetherapeuten: https://www.werbetherapeut.com/angebote/seminare-webinare

(Ende)

Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220222012 ]

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2022 02:51 ET (07:51 GMT)