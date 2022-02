Berlin (ots) -Unser Leben wird immer digitaler. Ob virtuelle Sprechstunde beim Arzt, Homeoffice, digitales Klassenzimmer oder die App für den öffentlichen Nahverkehr: Digitale Technologien und Innovationen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken - jedenfalls in deutschen Städten und urbanen Ballungszentren. Auf dem Land dagegen hinkt die Digitalisierung oft noch hinterher. Erst die zunehmende Verbesserung der digitalen Anbindung ermöglicht dem ländlichen Raum, sein Potenzial zu entfalten. Mit dem Wachstum der digitalen Infrastruktur in ländlichen Regionen Deutschlands entwickeln die Menschen dort bereits heute mit viel Kreativität, Leidenschaft und Einfallsreichtum digitale Ideen. Zu oft geschieht dies jedoch unbemerkt - bislang.Digitale Projekte auf dem Land sichtbar machen und ihre Köpfe dahinter untereinander vernetzen - das sind die gemeinsamen Ziele der Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und Deutsche Glasfaser mit dem Wettbewerb "Digitale Orte im Land der Ideen". Ab heute bis zum 4. April 2022 können sich Projekte und Innovationen aus ganz Deutschland unter www.digitale-orte.de bewerben, die die Chancen und Potentiale der Digitalisierung im ländlichen Raum erfolgreich nutzen. Gesucht werden digitale Lösungen aus allen Bereichen des ländlichen Lebens, die umsetzungsstark sind, eine Vorbildwirkung haben und skalierbar sind, wie beispielsweise ein virtueller Marktplatz für die lokalen Versorger, ein Rathaus, das seine Dienste digital anbietet, ein Dorf-Chat, der den Zusammenhalt vor Ort stärkt oder ein digitales Gesundheitsangebot und vieles mehr. Aus allen Einreichungen wählt im Anschluss eine Experten-Jury die zehn besten Projekte aus.Mit dem Wettbewerb "Digitale Orte im Land der Ideen" sollen Projekte und Innovationen in Deutschland identifiziert werden, die einen Beitrag für die Zukunft des ländlichen Raums leisten. Ute Weiland, Geschäftsführerin der Initiative "Deutschland - Land der Ideen" e.V.: "Zu oft wird digitaler Fortschritt mit Großstädten und Ballungsräumen in Verbindung gebracht. Mit unserem Wettbewerb wollen wir zeigen, welches Potenzial es im ländlichen Raum gibt. Denn hier entsteht eine Vielzahl von innovativen digitalen Leuchtturmprojekten, häufig ohne große öffentliche Aufmerksamkeit. Diesen Projekten wollen wir mit unserem Wettbewerb eine Bühne bieten."Gesucht werden Projekte, die Antworten auf Fragen geben wie: Welchen Beitrag leistet das digitale Projekt, um sich den Herausforderungen des ländlichen Raums zu stellen? Welche Voraussetzungen mussten geschaffen werden, um das digitale Projekt erfolgreich umzusetzen? Wie umsetzungsstark ist die Idee und warum wird sie gut angenommen? Ist das Projekt skalierbar, um in anderen Kommunen Anwendung zu finden? Bewerben können sich Projektverantwortliche aus Verwaltung, Wirtschaft, Politik im ländlichen Raum, gemeinnützigen Initiativen, Kunst- und Kultureinrichtungen, Universitäten, sozialen und kirchlichen Einrichtungen, Initiativen, Vereinen, Verbänden, Genossenschaften und privaten Initiatoren.Mit der Auslobung des Wettbewerbs soll auch auf die Notwendigkeit eines raschen Ausbaus der Infrastruktur im ländlichen Raum aufmerksam gemacht werden. Thorsten Dirks, CEO von Deutsche Glasfaser: "Digitalisierung ist die Grundlage für Wohlstand und Lebensqualität in unserer Gesellschaft - und die digitale Infrastruktur ihr Fundament. Damit die ländlichen Regionen in Deutschland ihre Vorzüge als Arbeits- und Lebensraum ausspielen können, ist die Anbindung an ein leistungsfähiges Glasfasernetz notwendig. Dazu wollen wir als Digital-Versorger der Regionen mit einem zügigen und flächendeckenden Netzausbau unseren Beitrag leisten."Bewerbungen sind bis zum 4. April 2022 unter www.digitale-orte.de möglich.Über die Initiative "Deutschland - Land der Ideen"2006 anlässlich der Fußball-WM von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft gegründet ist Land der Ideen die Plattform für gute Ideen in Deutschland. Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft realisiert Deutschland - Land der Ideen Ideenwettbewerbe, Publikationen, Ausstellungen, Young Leader Programme, virtuelle Formate und internationale Dialoge.Über Deutsche GlasfaserDie Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland. Als Pionier und Schrittmacher der Branche plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser anbieteroffene Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Sie strebt als Digital-Versorger der Regionen den flächendeckenden Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fortschritt Deutschlands bei.