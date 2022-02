XTPL S.A.: XTPL beabsichtigt, seine -2

DJ XTPL S.A.: XTPL beabsichtigt, seine technologischen Lösungen auf dem indischen Markt zu fördern

XTPL S.A. als globaler Anbieter von bahnbrechenden Nanodrucklösungen für den globalen Markt der modernen Elektronik hat sich nun entschieden, mit seiner Technologie auf den vielversprechenden indischen Markt zu treten. Dank Zusammenarbeit mit der Firma Vertex Global Solutions aus Mumbai, die sich auf technologische Lösungen für die Display-, Halbleiter- und organische Photovoltaikindustrie spezialisiert, hat XTPL sein internationales Vertriebsnetz erweitert.

Vertex ist eine neu gegründete hochspezialisierte Boutique-Agentur mit Sitz in Mumbai, deren Gründer über 25 Jahre Erfahrung in der Branche verfügen. Obwohl das Unternehmen erst seit kurzem tätig ist, ist es ihm gelungen, 5 europäische Lieferanten der innovativsten technologischen Lösungen für globale Hersteller aus dem Bereich gedruckter Elektronik in sein Portfolio aufzunehmen. Bei den angebotenen Produkten handelt es sich um Displays, organische Photovoltaikzellen und Halbleiter.

- Der indische Markt ist für die gedruckte Elektronikindustrie sehr aussichtsreich und die Industriesparte wird auch durch die lokale öffentliche Verwaltung stark gefördert. Auch die seit einigen Jahren systematisch wachsende interne Marktnachfrage unterstützt den ausgeprägten Entwicklungstrend. Als Erstes möchten wir unser Delta-Drucksystem auf den indischen Markt bringen, um den Prozess der Technologieimplementierung zu unterstützen. Marktdaten deuten darauf hin, dass der gesamte Forschungs- und Entwicklungsmarkt in Indien bis 2025 einen Wert von 63 Milliarden US-Dollar erreicht, sagt Dr. Filip Granek, Präsident des Vorstands von XTPL S.A.

- Von der durch XTPL entwickelten UPD-Technologie (ultrapräzise Deposition) haben wird aus Berichten von wichtigsten internationalen Veranstaltungen in der AME-Industrie (Additive Manufacturing of Electronics) erfahren. Wir waren an ihren Anwendungsmöglichkeiten sehr interessiert. Unsere langjährige Erfahrung auf dem Markt der gedruckten Elektronikindustrie zeigt, dass es sich um eine Lösung handelt, die weltweit bahnbrechend sein kann und die sich aufgrund ihrer Vorteile, wie Effizienz, hohe Präzision gedruckter Strukturen sowie die Möglichkeit, sie zur Behebung von Produktionsfehlern einzusetzen, in Produktionslinien von Elektronikgeräten der nächsten Generation etabliert. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, das Produkt für das Prototyping, also das Delta Printing System, verfügbar zu machen. Wir stehen bereits in Kontakt mit interessierten Unternehmen aus Indien und möchten uns zu Beginn unserer Zusammenarbeit darauf konzentrieren, das Delta Printing System in F&E-Zentren in Indien einzuführen, und zwar sowohl in Technologieunternehmen als auch an Hochschulen und Universitäten. Da wir erst am Anfang unserer Entwicklung als separate Einheit stehen, ist unsere Struktur flexibel. Daher wird es für uns auch viel einfacher sein, potenzielle Abnehmer für technologische XTPL-Lösungen zu interessieren - meint Mayank Pandit, Chief Executive von Vertex.

Nach Schätzungen der Invest India- Analysten hat der lokale Markt für elektronische Geräte die Chance, bis 2025 einen Wert von 400 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Gleichzeitig hat die indische Elektronikindustrie bestätigt, dass sie bis 2025/2026 voraussichtlich 300 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr erzielen wird. Die Unterstützung für die Entwicklung dieser Branche wurde Ende 2021 von der indischen Regierung angekündigt, die ihre Planung mit Steuervorteilen von 10 Milliarden US-Dollar bekannt machte. Dieser Schritt soll Hersteller von Halbleitern und Displays anziehen. Globale Branchenakteure aus Asien, Israel und den Vereinigten Staaten haben bereits ihr Interesse an dem Angebot bekundet.

Der Aufbau des XTPL-Vertriebsnetzes begann bereits Anfang 2021 im Rahmen der Strategie zur Vermarktung von Produkten des Unternehmens. Bisher hat das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit vier Unternehmen aufgebaut, und zwar in Südkorea (Bandi Consortia), in China (YI XIN Technology), auf den britischen Inseln (Semitronics Sales Ltd.) und in einigen Ländern Westeuropas (merconics). Dank Erfahrung, Know how und vor allem dank einem starken Netz aufgebauter Geschäftsbeziehungen soll sich das Händlernetz für die Erweiterung des Vertriebs von Technologien und Produkten auf wichtigsten Märkten, auf denen die Endkunden von XTPL, d.h. Marktführer in der Produktion moderner Elektronik präsent sind, aktiv einsetzen.

Die XTPL-Technologie ist eine Antwort auf drei Megatrends in der Produktion moderner Elektronik. Die Industrie konzentriert sich derzeit stark auf die weitere Miniaturisierung von Größe und Gewicht elektronischer Geräte, auf die Veränderung ihrer Formen und Eigenschaften, sowie auf immer mehr Flexibilität und Dreidimensionalität. Der neueste globale Trend ist auch die Umweltfreundlichkeit durch eine effiziente Nutzung begrenzter Ressourcen bei gleichzeitiger Reduzierung des produzierten Abfalls, was durch die additive Technologie ermöglicht wird. XTPL entwickelt selbständig innovative Nanodrucklösungen, die diese Trends unterstützen und richtet sie an Global Player aus der dynamisch wachsenden Branche der gedruckten Elektronik. Im Jahre 2020 lag der Wert dieses Industriesektors bei 41,2 Mrd. USD (+ 11,0% J/J), für 2025 werden 63,3 Milliarden US-Dollar prognostiziert und 2030 soll er sogar 74,1 Mrd. USD erreichen (nach: IDTechEx). Das bedeutet, dass in den Jahren 2020-2025 eine durchschnittliche jährliche Steigerung des Marktwertes dieser Branche von 9,0 % zu erwarten ist.

XTPL S.A. ist ein Hightech-Unternehmen, das bahnbrechende Präzisionsdrucklösungen für den weltweiten Elektronikmarkt anbietet. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Produkte und Lösungen, die auf einer weltweit innovativen, durch internationale Patentanmeldungen geschützten Plattformtechnologie basieren. Das von dem Unternehmen entwickelte innovative additive Verfahren ist eine weltweit einzigartige Technologie, die in der schnell wachsenden Branche der gedruckten Elektronik und deren Bereichen wie Biosensoren, Fälschungsschutz, Mikroelektronik oder Displays Anwendung findet. Diese Technologie ermöglicht das ultrapräzise Drucken von ultradünnen (bis zu 1 ?m breiten), transparenten und hochflexiblen Leitungen mit leitfähigen Eigenschaften. Das Unternehmen befindet sich im Prozess des Patentschutzes sowohl für die angegebene Technologie als auch für die entwickelten Produkte, was die endgültige Bestätigung ihrer Innovativität sein wird. Die XTPL-Technologie wird in einem der sich am dynamischsten entwickelnden Märkte der Produktionsverfahren eingesetzt, nämlich dem Markt der gedruckten Elektronik. Laut den Prognosen von IDTechEx hatte der Markt für gedruckte, organische und flexible Elektronik im Jahr 2019 einen Wert von 37,1 Mrd. US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf 74 Mrd. US-Dollar anwachsen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, sehr dünne leitfähige Linien zu drucken und dabei Tinte mit einer sehr hohen Konzentration an metallischen Nanopartikeln zu verwenden, kann die Drucktechnologie von XTPL in Bereichen wie elektronischen Verbindungen in fortschrittlichen integrierten Schaltkreisen, räumlich gedruckter Elektronik, hybrider flexibler Elektronik, dem Internet der Dinge und ähnlichem eingesetzt werden. Für diese Märkte werden in den kommenden Jahren sehr hohe Wachstumsraten prognostiziert, die teilweise sogar eine CAGR von 80% erreichen. Der Marktbereich, in dem XTPL den schnellsten Einsatz seiner proprietären Technologie in der Industrie voraussagt, ist die Präzisionsdefektreparatur. Diese Anwendung stößt nicht nur bei Herstellern von hochauflösenden OLED-Displays, sondern auch bei Herstellern in der Halbleiterindustrie auf großes Interesse. Darüber hinaus kann die Präzisionsreparatur dabei helfen, Displays der nächsten Generation schneller auf den Markt zu bringen, basierend auf der microLED-Technologie, die alle Eigenschaften hat, um den Markt zu revolutionieren.

Das Ziel von XTPL ist es, eine für den industriellen Einsatz entwickelte Technologielösung für einen speziellen Anwendungsbereich zu lizenzieren. Das Unternehmen kann dieses Ziel auch durch den Vertrieb über Distributoren oder strategische Partnerschaften realisieren - diese Möglichkeiten erlauben es, die Zusammenarbeit an die Bedürfnisse des zukünftigen Auftraggebers anzupassen. Derzeit vermarktet XTPL seine Produkte: Tinten auf Basis von Silber-Nanopartikeln, die für das Drucken von elektronischen Komponenten der neuen Generation entwickelt wurden, sowie das Delta Printing System, ein präzises Rapid-Prototyping-System mit der Möglichkeit, sehr feine Strukturen bis zu 1 µm für Anwendungen in der Mikroelektronik zu drucken.

Ab 2019 ist XTPL S.A. am Hauptmarkt der Warschauer Börse Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. und ab 2020 am OpenMarket in Frankfurt notiert. Mehr Infos: www.xtpl.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Beata Kowalczyk | cc group 605 959 539 | beata.kowalczyk@ccgroup.pl Magdalena Zukowska | Marketing & Communications Manager bei XTPL S.A. 539 736 050 | magdalena.zukowska@xtpl.com

Emittent/Herausgeber: XTPL S.A. Schlagwort(e): Forschung/Technologie

