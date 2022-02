Datum der Anmeldung:

17.02.2022



Aktenzeichen:

B1-51/22



Unternehmen:

ABG RM GmbH & Co. KG (Deutschland), HanseMerkur Grundvermögen S.C.Sp, SICAV-RAIF (Luxemburg); Erwerb von 50% bzw. 49,995% an und gemeinsamer Kontrolle über die ABG Ro18 GmbH & Co. KG (Deutschland), die ihrerseits eine Büroimmobilie in Frankfurt erwirbt



Produktmärkte:

Immobilienprojektentwicklung



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Bayern

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de