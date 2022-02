BOCHUM (dpa-AFX) - Der Immobilienriese Vonovia wird größter Aktionär bei dem ins schwere Fahrwasser geratenen Branchenrivalen Adler . Der Konzern habe sich im Wege der Pfandverwertung einen Anteil von 20,5 Prozent an der Adler Group gesichert, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag in Bochum mit. Die Aktien waren zur Besicherung eines Darlehens in Höhe von 250 Millionen Euro verpfändet worden, das Vonovia im Oktober vergangenen Jahres durch die Ablösung eines Bankkredits dem bisher größten Adler-Anteilseigner Aggregate Holdings Invest gewährt hatte.

Die Pfandverwertung diene der Wahrung der Vermögensinteressen von Vonovia. Weitere Entscheidungen würden durch diese Maßnahmen nicht vorweggenommen. Vonovia behalte sich sämtliche Optionen, einschließlich eines vollständigen oder teilweisen Verkaufs der Aktien, vor.

Adler hatte Ende Januar die Veröffentlichung seines Jahresabschlusses verschieben müssen. Grund sei die laufende Sonderuntersuchung zu den Vorwürfen der Investmentfirma Viceroy. Die Untersuchung werde voraussichtlich nicht vor dem zweiten Quartal abgeschlossen sein. Der Kurs der Adler-Aktie hat sich seit den von Viceroy erhobenen Vorwürfen, die sich unter anderem auf die Bilanzierung und das Firmenkonstrukt beziehen, mehr als halbiert.

Die Adler Group ist aus dem Zusammenschluss von Ado Properties, Adler Real Estate und dem Berliner Projektentwickler Consus Real Estate entstanden. Ado Properties hatte hierbei Adler Real Estate übernommen und dann Consus geschluckt.//mne/zb